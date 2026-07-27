به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، گذر زمان موجب شده تا از یاد برخی مردم برود که دنی دویتو وقتی روی صندلی کارگردانی مینشست چه فیلمهای خوبی میساخت.
تخصص او ساخت کمدیهای سیاه و پیچیده با رگههایی از بدجنسی آشکار بود که به ساخته شدن فیلمهایی مانند «مامان را از قطار بنداز بیرون» (۱۹۸۷)، «جنگ گلهای رز» (۱۹۸۹) و «مرگ بر اسموچی» (۲۰۰۲) انجامید. او با «ماتیلدا» که یکی از محبوبترین فیلمهای خانوادگی دهه ۱۹۹۰ بود، و فیلم بیوگرافی جاهطلبانه «هوفا»، با بازی جک نیکلسون، دامنه گسترده توانایی خود را ثابت کرد.
وقتی در سال ۲۰۰۳ او «دوبلکس» را ساخت که فرسنگها از سبک پُر نیش و کنایه با انرژی دیوانهوار بهترین کارهای دویتو فاصله داشت و در حد یک کمدی سیاه درهم و بیمزه باقی ماند، همه چیز فرو ریخت. این فیلم هم از نظر انتقادی و هم از نظر تجاری ناموفق بود و موجب شد تا پس از آن دویتو دیگر هرگز روی صندلی کارگردانی ننشیند و یک پایان غافلگیرکننده برای فیلمسازی رقم بخورد که برخی از تاریکترین و خندهدارترین کمدیهای هالیوود را ساخته بود.
حالا دنی دویتو ۸۱ ساله اعلام کرده میخواهد یک فیلم دیگر بسازد و قصد دارد فیلمبرداری آن را در سانفرانسیسکو انجام دهد. این فیلم با عنوان «مکتیگ» با اقتباس از رمانی نوشته فرانک نوریس در سال ۱۸۹۹ ساخته میشود که درباره یک دندانپزشک ساکن قدیمیترین و مشهورترین خیابان این شهر یعنی خیابان پولّک است.
دویتو از «مکتیگ» به عنوان «کتابی بسیار بسیار پرقدرت» یاد کرده و تأیید کرده که در حال حاضر در حال توسعه این پروژه است و این اتفاق میتواند به خوبی رخ دهد.
وی حتی گفته است مدتهاست که سعی داشته این فیلم را بسازد و حالا تقریبا در میانه راه جور کردن همه چیز است.
وی این رمان را که الهامبخش فیلم «طمع» به کارگردانی اریش فون اشتروهایم در سال ۱۹۲۴ بود - فیلمی که نسخه کارگردان آن ۹ ساعت بود - با فیلم «خون به پا خواهد شد» پل توماس اندرسون مقایسه کرده و گفته برای ساخت این فیلم باید شهری ساخته شود که انگار در آغاز قرن بیستم است.
وی افزوده است: بسیاری از اینها به مدد جادوی سینما ممکن خواهد شد، اما من به سانفرانسیسکو میروم و سعی میکنم در خیابان پولک فیلمبرداری کنم.
از آنجا که دویتو ۲۳ سال است که هیچ فیلم بلندی کارگردانی نکرده، شاید مجاب کردن یک استودیوی بزرگ برای تأمین مالی این پروژه سخت باشد، اما او در تلاش است تا خودش بودجه لازم را جمع کند.
اگر این پروژه به نتیجه برسد، یکی از غیرمنتظرهترین بازگشتهای یک کارگردان در سالهای اخیر رقم خواهد خورد؛ اقدامی که با اقبال گرمی هم مواجه خواهد شد.
وی به عنوان بازیگر و کمدین جایگاه خاصی در سینمای دارد و بازیگر فیلمهایی چون «دیوانه از قفس پرید»، «شرایط مهرورزی»، «مرد روی ماه»، «بازگشت بتمن»، «محرمانه لسآنجلس» و ... بوده است.
نظر شما