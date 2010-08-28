کارگروه مشترک شرایط اضطراری شهر تهران تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رجبی مشاور دبیر شورایعالی سامانه مدیریت HSE شهرداری تهران با اشاره به برگزاری جلسه مشترک سامانه مدیریت HSE و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران گفت: سامانه HSE و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران می توانند در مورد شناسایی خطرات و ارزیابی ریسکها در مرحله قبل از وقوع رویداد، تعیین پیامدها پس از وقوع حادثه اصلی، فعال سازی بخش آمادگی سازمان مدیریت بحران در مورد مسایل بهداشتی و زیست محیطی در کنار موضوع ایمنی و تعیین مرزهای میان بحران و شرایط اضطراری و نهایی سازی راهنمای واکنش در شرایط اضطراری همکاریهای مشترکی انجام دهند.

وی افزود: وجود مدلهای مختلف ساختارهای فرماندهی بحران در شهرهای بزرگ دنیا نشان دهنده نقش جایگاه واحد ایمنی و HSE در سازمانهای پیشگیری و مدیریت بحران جهان است چرا که این واحد نقش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در شناسایی و طبقه بندی بحرانها و شرایط اضطراری و برنامه ریزی مناسب برای مدیریت شرایط اضطراری در شهر را به عهده دارد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد تا موضوع تکمیل و نهایی سازی راهنمای طرح واکنش در شرایط اضطراری در اولویت فعالیتهای مشترک قرار گرفته و همچنین در این زمینه دوره های آموزشی با موضوع استقرار سامانه مدیریت HSE برای آشنایی بیشتر کارمندان و مسئولان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، برگزار شود. همچنین مقرر شد تا یک نقشه راه برای همکاریهای مشترک بین سامانه HSE و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران در شرایط اضطراری و سایر امور HSE طراحی شود.



