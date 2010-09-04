به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "صبح بخیر ایران" فردا 14 شهریورماه در بخش ویژه فرهنگی، هنری خود در گزارشی به بررسی آخرین وضعیت مجموعه "مختارنامه" می پردازد.

رضا استادی، مدیر روابط عمومی این مجموعه، جزئیات تولید "مختارنامه"، آخرین مراحل آماده سازی آن برای پخش، حاشیه‌ها و .... را بررسی می‌کند. این مجموعه قرار است بعد از ماه مبارک رمضان از شبکه یک پخش شود.

پخش سری جدید برنامه "صبح بخیر ایران" از دهم مردادماه آغاز شده و دوره جدید این برنامه به تهیه‌کنندگی امیرعباس حدسنی تهیه می‌شود. مجموعه "مختارنامه" را داود میرباقری کارگردانی کرده است.