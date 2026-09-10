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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۴۶

جمهوری اسلامی ایران:

امنیت دریای سرخ بدون رعایت حقوق مردم یمن حاصل نخواهد شد

امنیت دریای سرخ بدون رعایت حقوق مردم یمن حاصل نخواهد شد

وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه ای با اشاره به تحولات یمن تاکید کرد: بدون تردید امنیت و ثبات در غرب آسیا و منطقۀ دریای سرخ، بدون رعایت حقوق حقه و کرامت مردم بزرگ یمن حاصل نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه ای با اشاره به تحولات یمن تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر موضع اصولی و ثابت خود مبنی بر لزوم احترام به استقلال، حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی یمن و خاتمۀ محاصرۀ غیرقانونی و غیرانسانی این کشور تاکید می‌کند.

این بیانیه می افزاید: بدون تردید امنیت و ثبات در غرب آسیا و منطقۀ دریای سرخ، بدون رعایت حقوق حقه و کرامت مردم بزرگ یمن حاصل نخواهد شد.

وزارت امور خارجه ایران در ادامه اعلام می کند: «آنچه در حال حاضر در یمن در حال وقوع است را نمی‌توان از تحولات بیش از یک دهه اخیر جدا دانست. ملت بزرگ و شریف یمن به‌عنوان میراث‌داران تمدنی درخشان و تاریخی که همواره نقشی تعیین‌کننده و پرافتخار در تاریخ منطقه و جهان داشته‌اند، حق دارند به دور از فشار و ارعاب و محاصره ظالمانه، زندگی عزتمندانه‌ای داشته باشند و حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی آنها کاملاً محترم شمرده شود.»

همچنین در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر ضرورت توجه به مصالح امت اسلامی، به‌ویژه در وضعیتی که منطقۀ غرب آسیا با شرارت ظلم و توسعه‌طلبی بی‌سابقۀ رژیم صهیونیستی با همدستی آمریکا مواجه است، یادآور می‌شود که حل مسائل مرتبط با یمن از طریق ادامۀ محاصره و یارکشی نظامی ممکن نیست.

در پایان جمهوری اسلامی ایران بر لزوم از سرگیری فوری گفت‌وگو بر مبنای نقشه راه توافق‌شده و اجرای مفاد آن تأکید می‌کند و آماده هرگونه مساعی جمیله در این مسیر است.

کد مطلب 6943588

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    نظرات

    • احمد IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      1 0
      پاسخ
      یمنی های دلاوروشجاع رادست کم گرفته بودندحالابخورند!!!

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