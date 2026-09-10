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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۵

عربستان برای جنگ با یمن به مستشاران آمریکایی متوسل شد

عربستان برای جنگ با یمن به مستشاران آمریکایی متوسل شد

شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد: آمریکا با استقرار بیش از ۱۰۰ مشاور نظامی در عربستان، در هدف‌گیری مواضع ارتش یمن به این کشور کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی‌ان‌ان به نقل از چند منبع مطلع از همکاری‌های واشنگتن و ریاض اعلام کرد شمار نیروهای نظامی آمریکایی حاضر در عربستان در این چارچوب به حدود ۲۰۰ نفر می‌رسد.

بر اساس این گزارش، حمایت‌های آمریکا شامل ارائه یک ابزار هدف‌گیری لحظه‌ای است که یکی از مقام‌های آمریکایی آن را با سامانه «میون» مورد استفاده پنتاگون مقایسه کرده است.

واشنگتن همچنین پشتیبانی جغرافیایی و اطلاعات مکانی برای هدف قرار دادن مواضع ارتش یمن ارائه می‌کند.

منابع سی‌ان‌ان تأکید کرده‌اند که آمریکا مستقیماً در حملات مشارکت ندارد و برخلاف مراحل قبلی درگیری، سوخت‌رسانی به جنگنده‌های سعودی یا برخی حمایت‌های عملیاتی دیگر را نیز بر عهده نگرفته است.

سخنگوی پنتاگون نیز از تأیید این گزارش خودداری کرده و گفته است: این وزارتخانه معمولاً درباره مسائل مرتبط با اطلاعات نظامی اظهارنظر نمی‌کند.

کد مطلب 6943581

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