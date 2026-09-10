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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۴

حضور مردم خرم‌آباد در سنگر خیابان

حضور مردم خرم‌آباد در سنگر خیابان

خرم‌آباد - مردم خرم‌آباد امشب نیز با شعار «حرف لر دلاور، جانم فدای رهبر» به سنگر خیابان آمدند.

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کد مطلب 6943567

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