https://mehrnews.com/x3d2Xt ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۴ کد مطلب 6943567 استانها لرستان استانها لرستان ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۴ حضور مردم خرمآباد در سنگر خیابان خرمآباد - مردم خرمآباد امشب نیز با شعار «حرف لر دلاور، جانم فدای رهبر» به سنگر خیابان آمدند. دریافت 17 MB کد مطلب 6943567 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب نمایش اتحاد و همدلی مردم سلماس در اجتماع شبانه همدلی شبانه مردم کردکوی در حمایت از آرمانهای انقلاب تجمع شبانه مردم آزادشهر با محوریت وحدت و همدلی گالیکشیها با حضور شبانه بر وحدت و همدلی تأکید کردند برچسبها خرم آباد اجتماع مردمی جنگ رمضان
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