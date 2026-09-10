به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل مدیریت بحران استانداری گیلان در اطلاعیه‌ای درباره انتشار ویدیوی «تردد قایق موتوری در خیابان‌های رشت» در فضای مجازی اعلام کرد که بررسی‌های فنی و میدانی انجام‌شده، جعلی بودن این محتوا را تأیید می‌کند.

در این اطلاعیه آمده است: انتشار چنین محتواهایی در شرایط بحرانی می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی میان شهروندان شود و تصویری غیرواقعی از وضعیت شهر ارائه دهد.

بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی گیلان، از شامگاه ۱۶ شهریور تا ساعت ۶:۳۰ صبح سه‌شنبه ۱۷ شهریور، بیشترین میزان بارش در شهرستان املش با ۱۴۴ میلی‌متر ثبت شده است.

پس از املش، شهرستان سیاهکل با ۱۰۳ میلی‌متر، ایستگاه ازبرم سیاهکل با ۹۹ میلی‌متر، لنگرود با ۹۵ میلی‌متر، لاهیجان با ۸۵ میلی‌متر و ایستگاه کشاورزی رشت با ۸۲ میلی‌متر بارش در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.

همچنین در فرودگاه رشت ۷۹ میلی‌متر، ایستگاه استانداری رشت ۷۰ میلی‌متر، توتون رشت ۶۸ میلی‌متر، بندرانزلی ۶۲ میلی‌متر، خمام ۶۰ میلی‌متر، پیلمبرا ۵۹ میلی‌متر، گیسوم ۵۸ میلی‌متر و آبکنار بندرانزلی ۵۶ میلی‌متر بارش ثبت شده است.

مدیریت بحران گیلان با اشاره به حجم و پراکنش بارش‌ها، وقوع آبگرفتگی موقت در برخی معابر شهری را قابل انتظار دانست و افزود: ارزیابی‌های فنی و میدانی با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان، نیروهای جمعیت هلال‌احمر گیلان و شهردار رشت در نقاط مختلف شهر انجام شده است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه درباره ویدیوی منتشرشده آمده است: در تصاویر منتشر شده، خودروهای سواری در حال تردد هستند و تنها بخشی از تایر آنها با آب تماس دارد؛ در حالی که تردد قایق موتوری مستلزم وجود عمق و پیوستگی مناسب آب برای عملکرد سامانه پیشران و پروانه است.

بر اساس اعلام مدیریت بحران استان، در صورت وجود چنین عمقی از آب، انتظار می‌رفت سطح آب به شکل محسوسی بالاتر از بدنه خودروها و ورودی واحدهای تجاری قرار گرفته و نشانه‌هایی همچون جریان موضعی و امواج ناشی از حرکت قایق مشاهده شود؛ شاخص‌هایی که در ویدیوی منتشرشده دیده نمی‌شود.

تخلیه بخش عمده روان آب طی ۲ تا ۳ ساعت

مدیریت بحران گیلان همچنین اعلام کرد که از نخستین ساعات آغاز بارش و آبگرفتگی، تیم‌های امدادی، خدماتی و شهری در نقاط مختلف رشت حضور یافته و اقدامات لازم برای بازگرداندن شرایط عادی و کاهش مشکلات ناشی از آبگرفتگی را انجام داده‌اند.

بر اساس این اطلاعیه، سامانه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی شهر رشت نیز طی حدود دو تا سه ساعت بخش عمده رواناب سطحی را تخلیه و به رودخانه‌های گوهررود و زرجوب هدایت کرده است.

مدیریت بحران استان گیلان در پایان از رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی و شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به وضعیت بارندگی و حوادث ناشی از آن را از منابع رسمی دریافت کرده و از بازنشر تصاویر و مطالب فاقد منبع معتبر خودداری کنند.

در این اطلاعیه همچنین بر ضرورت حفظ آرامش عمومی، افزایش همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و امدادی و توجه به اطلاع‌رسانی دقیق و مستند در زمان وقوع حوادث تأکید شده است.