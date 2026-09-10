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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۲

پس از اتفاقات اخیر و محرومیت؛

حردانی: از بختیاری‌زاده عذرخواهی می‌کنم؛ از حاشیه دوری خواهم کرد

حردانی: از بختیاری‌زاده عذرخواهی می‌کنم؛ از حاشیه دوری خواهم کرد

مدافع تیم فوتبال استقلال گفت: اگر حرکتی انجام دادم که باعث ناراحتی سهراب بختیاری‌زاده شده است از او عذرخواهی می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، صالح حردانی، بازیکن استقلال که به دلیل مسائل انضباطی در دو دیدار اخیر این تیم برابر آلومینیوم اراک و پیکان غایب بوده است، پس از پیروزی استقلال برابر پیکان درباره شرایط خود و اتفاقات اخیر صحبت کرد.

حردانی ضمن تبریک این پیروزی به بازیکنان و هواداران استقلال اظهار کرد: خدا را شکر توانستیم سه امتیاز این بازی را به دست بیاوریم. بالاخره یک اتفاق ناخواسته درون خانواده رخ داد و اگر باعث رنجش همبازیان و کادر فنی شدم، از سهراب بختیاری‌زاده عذرخواهی می‌کنم.

وی ادامه داد: این نخستین بار است که در چنین شرایطی قرار می‌گیرم. ناخواسته فشار زیادی روی بازیکن وجود دارد، ضربان بالا می‌رود و فشار مسابقه زیاد است و من اشتباه کردم. اشتباه خودم را می‌پذیرم و دوست ندارم برای تیم حاشیه درست کنم و به خودم چنین اجازه‌ای نمی‌دهم که به استقلال و هواداران عزیز بی‌احترامی کنم یا برای تیم حاشیه ایجاد شود.

بازیکن استقلال با اشاره به حمایت از سرمربی این تیم گفت: گفتم که عذرخواهی می‌کنم و در خدمت آقای سهراب، سرمربی تیم هستم. همه، از بازیکنان گرفته تا هواداران و مدیریت باشگاه، وظیفه دارند از سرمربی تیم حمایت کنند. شما عملکرد تیم را می‌بینید و خدا را شکر که در بالای جدول هستیم و امیدوارم همین روند را ادامه دهیم.

حردانی درباره وضعیت انضباطی خود نیز گفت: من به کمیته انضباطی رفتم و صحبت‌هایم را انجام دادم. تابع دستورات و تصمیمات باشگاه هستم. دوست ندارم مسائل شخصی را اینجا مطرح کنم و فکر می‌کنم این موضوع نباید در فضای عمومی مطرح شود.

وی درباره صحبت با سرمربی استقلال نیز گفت: امروز تمرین کمی شلوغ بود و نتوانستم جواب بدهم، اما هیچ مشکلی وجود ندارد و صحبت می‌کنیم. اصلاً مشکلی نیست.

حردانی در پایان بار دیگر تأکید کرد که تابع تصمیمات باشگاه است و ابراز امیدواری کرد مشکل انضباطی او هرچه زودتر برطرف شود و بتواند دوباره در خدمت استقلال قرار بگیرد.

کد مطلب 6943494

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    نظرات

    • یک دوست IR ۰۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
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      پاسخ
      باز هم پنالتی های مکرر پنالتی نبود چکار میکردید
    • IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      0 0
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      آفرین حردانی عزیز، آفرین. بزرگی خودتو نشون دادی.

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