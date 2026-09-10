به گزارش خبرنگار مهر، صالح حردانی، بازیکن استقلال که به دلیل مسائل انضباطی در دو دیدار اخیر این تیم برابر آلومینیوم اراک و پیکان غایب بوده است، پس از پیروزی استقلال برابر پیکان درباره شرایط خود و اتفاقات اخیر صحبت کرد.

حردانی ضمن تبریک این پیروزی به بازیکنان و هواداران استقلال اظهار کرد: خدا را شکر توانستیم سه امتیاز این بازی را به دست بیاوریم. بالاخره یک اتفاق ناخواسته درون خانواده رخ داد و اگر باعث رنجش همبازیان و کادر فنی شدم، از سهراب بختیاری‌زاده عذرخواهی می‌کنم.

وی ادامه داد: این نخستین بار است که در چنین شرایطی قرار می‌گیرم. ناخواسته فشار زیادی روی بازیکن وجود دارد، ضربان بالا می‌رود و فشار مسابقه زیاد است و من اشتباه کردم. اشتباه خودم را می‌پذیرم و دوست ندارم برای تیم حاشیه درست کنم و به خودم چنین اجازه‌ای نمی‌دهم که به استقلال و هواداران عزیز بی‌احترامی کنم یا برای تیم حاشیه ایجاد شود.

بازیکن استقلال با اشاره به حمایت از سرمربی این تیم گفت: گفتم که عذرخواهی می‌کنم و در خدمت آقای سهراب، سرمربی تیم هستم. همه، از بازیکنان گرفته تا هواداران و مدیریت باشگاه، وظیفه دارند از سرمربی تیم حمایت کنند. شما عملکرد تیم را می‌بینید و خدا را شکر که در بالای جدول هستیم و امیدوارم همین روند را ادامه دهیم.

حردانی درباره وضعیت انضباطی خود نیز گفت: من به کمیته انضباطی رفتم و صحبت‌هایم را انجام دادم. تابع دستورات و تصمیمات باشگاه هستم. دوست ندارم مسائل شخصی را اینجا مطرح کنم و فکر می‌کنم این موضوع نباید در فضای عمومی مطرح شود.

وی درباره صحبت با سرمربی استقلال نیز گفت: امروز تمرین کمی شلوغ بود و نتوانستم جواب بدهم، اما هیچ مشکلی وجود ندارد و صحبت می‌کنیم. اصلاً مشکلی نیست.

حردانی در پایان بار دیگر تأکید کرد که تابع تصمیمات باشگاه است و ابراز امیدواری کرد مشکل انضباطی او هرچه زودتر برطرف شود و بتواند دوباره در خدمت استقلال قرار بگیرد.