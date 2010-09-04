طراوت زندگی

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: امام سجاد(ع) سیدالساجدین در مدت عمر پربرکت خویش در دنیا به خاطر اقتضای دوران و جور ظالمان، قسمت اعظمی از سخنان خویش را در قالب مناجات و دعا بیان می کرد. آن حضرت با نیایشهای پرمغزی که حس و معرفت را به هم می آمیخت، چشمه های حکمتی جاری ساخت که مؤمنان و ارادتمندان به اهل بیت را در مسیر پرفراز و نشیب زندگی، چاره سازی کرده و خواهد کرد.

دعای مکارم الاخلاق او تنها یکی از این چشمه های زلال معرفت و حکمت است که زندگی بشریت بحران زده را با قوانین و راهکارهای حکیمانه خویش با طراوت خواهد کرد و شیوه زندگی الهی را خواهد آموخت و صد البته که هرکس به اندازه عطشی که از معرفت به خویش و منزلت ایشان دارد سیراب خواهد شد.



در تقسیم و گفتاربندی این نوشتار با توجه به تعداد روزهای ماه مبارک رمضان، دعای شریف مکارم الاخلاق به سی قسمت تقسیم شده است به طوری که هر فراز از دعا که با "اللهم" آغاز شده، مبنای تقسیم بندی قرار گرفته است.



وسعت رزق بدون آفت، رفعت اجتماعی تواضع درونی، عزت ظاهری همراه با ذلت نفس، نیکی بدون منت، عزت بدون تکبر، صلوات بر رسول اکرم و اهل بیت ایشان و فراغت برای عبادت، برخی مباحث طرح شده در این مجموعه هستند.



ظلم در قالب عدالتخواهی، تکمیل صفات پسندیده، مکر پسندیده، هدایت خدا عامل نجات از ظلالت، اعمال خلاف محبت خدا، روزی فراوان در وقت پیری و فرسودگی، همراهی و جدایی مذموم، تبدیل تهدیدها به فرصتها، توفیق اطاعت از راهنمایان و انسان دوستی و مؤمن دوستی نیز در این کتاب طرح و بررسی شده اند.



حفظ آبرو با رزق مختصر از خدا، راه دستیابی به آرزوها، استعانت به خدا مؤثرترین راه غلبه به نفس، رزق غیرمنتظره، معنای صلوات خدا و ملائکه به مردم و روزی بدون گرفتاری نیز در این کتاب مطرح شده اند.