به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن بیگی عصر چهارشنبه در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، به همراه مدیریت جهاد کشاورزی، دهیار حیران و عوامل پاسگاه مرزبانی این منطقه، از برخی ساخت‌وسازهای انجام‌شده و در حال احداث بازدید کرد.

دادستان آستارا در حاشیه این بازدیدها با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اظهار داشت: حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تبدیل غیرقانونی این اراضی به ویلا و بناهای مسکونی، از اولویت‌های دستگاه قضایی است و اجازه نخواهیم داد برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط منطقه، قانون را دور بزنند.

وی افزود: در این بازدید، ۷ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری شناسایی شد که با دستور قضایی، عملیات اجرایی آنها متوقف و نسبت به پلمب این بناها اقدام شد.

حسن بیگی با بیان اینکه برخی از این ساخت‌وسازها در قالب بناهای لوکس و با هزینه‌های قابل توجه در حال احداث بودند، تصریح کرد: متمکن بودن افراد، نوع سازه، میزان هزینه انجام‌شده یا موقعیت اجتماعی متخلفان، هیچ‌کدام مجوزی برای نادیده گرفتن قانون نیست و دستگاه قضایی با تخلفات حوزه زمین و تغییر کاربری بدون اغماض برخورد خواهد کرد.