وزیر اقتصاد وارد استان بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مدنیزاده در سفر یکروزه خود به استان بوشهر، ضمن بازدید از ظرفیتها و صنایع مستقر در منطقه پارس جنوبی، در چند برنامه اقتصادی و اجرایی استان حضور خواهد یافت.
بازدید از صنایع پتروشیمی و تاسیسات پالایشگاهی پارس جنوبی از جمله برنامههای وزیر اقتصاد در این سفر است.
همچنین حضور در مراسم آباندازی یک سکوی نفتی در بوشهر، از دیگر برنامههای وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر به استان بوشهر اعلام شده است.
شرکت در نشست گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر و بررسی مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی، از دیگر برنامههای این سفر یکروزه خواهد بود.
وزیر اقتصاد همچنین در نشست شورای برنامهریزی استان بوشهر حضور مییابد و در این نشست، مهمترین مسائل اقتصادی، ظرفیتهای سرمایهگذاری و روند اجرای طرحهای توسعهای استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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