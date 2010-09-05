هشتمین دفتر بنیاد نخبگان در سمنان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این دفتر ظهر یکشنبه با حضور معاون بنیاد نخبگان کشور، مدیرکل هماهنگی دفاتر امور استانی و استاندار سمنان در سمنان تشکیل شد.

استاندار سمنان در این نشست با تقدیر از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راه اندازی دفاتر استانی بنیاد افزود: استان سمنان ظرفیت بالایی در مباحث علمی دارد و مسئولان استان هم انگیزه خوبی برای کمک و حمایت دارند.

عباس رهی با اشاره به کارهای عظیم علمی و اختراعات در کشور گفت: در استان سمنان هم نخبگان زیادی وجود دارد که باید برای معرفی این نخبگان نیز تلاش شود.

وی افتتاح بنیاد نخبگان در استان را مقدمه ای برای حمایت و کشف استعدادهای عظیم جوانان دانست و بر همکاری ادارات و دانشگاهها با آن تاکید کرد.

استاندار سمنان همچنین این بنیاد را مکان مناسبی برای حمایت از نخبگان جوان و صاحب فکر واندیشه دانست.

معاون بنیاد نخبگان کشور در این نشست با بیان اینکه استان سمنان، استانی سرآمد در حوزه های علمی و نخبگی است، گفت: نقش بنیاد نخبگان استان ها در گسترش حوزه های علمی و نخبگی مهم است.

داود طالبی با اشاره به اینکه استان سمنان هشتمین استانی است که دفاتر استانی در آن افتتاح می شود، گفت: در هفته دولت امسال در سه استان از جمله سمنان دفاتر بنیاد نخبگان راه اندازی شده است.

در این نشست داود فیض به عنوان مسئول دفتر بنیاد نخبگان استان سمنان معرفی شد.