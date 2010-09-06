پروژه "مردی که دون کیشوت را کشت" گیلیام متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی گیلیام روز شنبه در جریان جشنواره دوویل آمریکا با اعلام این مطلب گفت: سرمایه‌گذاری روی این پروژه از یک ماه پیش با مشکلاتی جدی روبرو شده است.



گیلیام افزود: در غیر این صورت من نباید الان اینجا می‌بودم. برنامه‌ریزی ما این بود که فیلمبرداری "مردی که دون کیشوت را کشت" در هفته جاری آغاز شود.



گیلیام از رابرت دووال در نقش دون کیشوت و اوان مک گرگور برای بازی در شخصیت سانچو پانزا نام برد و اشاره کرد که توافق با این دو بازیگر همچنان برقرار است و او به دنبال سرمایه گذاران جدیدی می‌گردد. گیلیام سال‌هاست که می‌خواهد این فیلم را بسازد و حتی در فیلم مستندی که به سال 2002 درباره شخصیت دون کیشوت با عنوان "گمشده در لامانچا" ساخته شده بود به این نکته اشاره کرد.



تری گیلیام از جمله مهمانان رسمی جشنواره دوویل به شمار می‌رود که 12 سپتامبر ( 22 شهریور) به پایان می‌رسد. در این جشنواره بخش مرور آثار گیلیام نیز برگزار می‌شود.

