به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "بین خودمون باشه" چهارشنبه 17 شهریورماه میزبان نماینده مردم قروه در مجلس و مخبر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی سید عماد حسینی است. این برنامه کاری از گروه جوان و فرهنگ رادیو جوان است که هر شب ساعت 22 به سردبیری طاهره رمضان علی و گویندگی شهباز زمان پخش میشود.
ـ برنامه "کارآگاهان علم" رادیو جوان در روز چهارشنبه 17 شهریور ماه به موضوع رویت هلال ماه به صورت علمی به بحث و گفتگو میپردازد. این برنامه ساعت 23 از این شبکه پخش میشود.
- برنامه "پلاسما" رادیو جوان 17 شهریورماه به موضوع طرح استفاده بهینه از گرمای خروجی اگزوز خودرو برای جوش آوردن آب میپردازد. این برنامه روز چهارشنبه ساعت 14 روی آنتن میرود.
- برنامه "بوی باران" به تهیهکنندگی ابوالفضل سلیمانی تا پایان ماه رمضان از رادیو معارف پخش میشود. این برنامه با مضمون دوستی با خدا در قالب آیتمهای متفاوت همچون نمایش، گزارش، کارشناسی و ...روی آنتن میرود.
