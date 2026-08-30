به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، معاونین، رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی و مدیران عالی نظام سلامت با حضور در مشهد مقدس، به زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) مشرف شدند.
این مراسم که همزمان با خجسته میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) برگزار شد، فرصتی فراهم آورد تا خادمان نظام سلامت کشور با حضور در بارگاه منور رضوی، ضمن ابراز ارادت به ساحت مقدس اهلبیت (ع)، بر پایبندی به ارزشهای انقلابی و آرمانهای «پزشکی خانواده» و تعالی نظام سلامت تأکید کنند.
اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور طی روزهای دوشنبه و سهشنبه، نهم و دهم شهریورماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد و در آن برنامههای راهبردی حوزه سلامت از جمله پزشکی خانواده، برنامه های عملیاتی و تاب آوری نظام سلامت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
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