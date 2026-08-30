به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه دیدار نمادین پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس، همزمان با جشنواره «کیش ۰۵» و در شام میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص)، در زمین چمن شماره یک مجموعه ورزشی المپیک کیش برگزار شد.

در این دیدار، جمعی از چهره‌های خاطره‌ساز فوتبال ایران در ترکیب دو تیم استقلال و پرسپولیس به میدان رفتند تا سه روز پیش از دربی اصلی پایتخت در هفته پنجم لیگ برتر، حال‌وهوای رقابت سنتی دو تیم را به جزیره کیش بیاورند.

تیم پیشکسوتان پرسپولیس با حضور ابراهیم شکوری، محسن بنگر، بهروز رهبری‌فرد، غلامرضا رضایی، بهادر عبدی، بابک حاتمی، محمد منصوری، رضا نورمحمدی، محمد قاضی، مهدی صالح‌پور، اردلان آشتیانی، سامان آقازمانی، اسماعیل حلالی و محسن مسلمان به میدان رفت.

در سوی مقابل نیز مهدی امیرآبادی، حسین کاظمی، هادی شکوری، فرزاد آشوبی، میثم بائو، محمد نوازی، امین منوچهری، بهمن طهماسبی، عباس محمدرضایی، علی حمودی، داوود حقی، ایمان موسوی، پرویز برومند و علی نیکبخت، ترکیب تیم پیشکسوتان استقلال را تشکیل دادند.

این مسابقه در نهایت با برتری استقلال و نتیجه ۴_۳ به پایان رسید.

در حاشیه این دیدار، نشست خبری با حضور جمعی از پیشکسوتان دو تیم برگزار شد و چهره‌های حاضر درباره خاطرات دربی‌های گذشته، وضعیت فوتبال ایران و اهمیت برگزاری مسابقات پیشکسوتان صحبت کردند.

بهروز رهبری‌فرد با اشاره به سابقه حضورش در دربی‌های پایتخت، از یکی از دیدارهای حساس استقلال و پرسپولیس یاد کرد که پرسپولیس در آن ۶۳ دقیقه با ۹ بازیکن مقابل استقلال مقاومت کرد و در نهایت مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید. او همچنین پیش‌بینی کرده بود دیدار پیشکسوتان دو تیم نیز با تساوی خاتمه پیدا کند.

حسن روشن نیز با قدردانی از برگزارکنندگان این مسابقه، بر ضرورت توجه بیشتر به پیشکسوتان و استفاده از تجربه نسل‌های گذشته فوتبال تأکید کرد و برگزاری چنین برنامه‌هایی را فرصتی برای ایجاد نشاط و شادی میان مردم دانست.

ابراهیم شکوری نیز هدف از تشکیل تیم پیشکسوتان پرسپولیس را زنده نگه داشتن حال‌وهوای فوتبال گذشته، تعصب‌ها و رفاقت‌های ماندگار میان بازیکنان عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد این دیدارها در شهرهای مختلف کشور نیز برگزار شود.

نوید مظفری، داور پیشین فوتبال ایران، نیز با اشاره به حساسیت همیشگی مسابقات استقلال و پرسپولیس، از تجربه حضور خود در دربی‌های پایتخت و برخی دیدارهای حساس بین‌المللی سخن گفت.

دربی پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس در کیش، بخشی از برنامه‌های جشنواره «کیش ۰۵» بود که با حضور چهره‌های محبوب و خاطره‌ساز فوتبال ایران برگزار شد و فضای ورزشی ویژه‌ای را همزمان با میلاد پیامبر اکرم(ص) در جزیره رقم زد.