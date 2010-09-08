سلب عضویت اعضای شورای شهر اهواز قطعی نیست

حجت الاسلام سید رضا فلاحی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته گذشته هیئت اختلاف استان خوزستان پنج نفر از اعضای شورای شهر اهواز را سلب عضویت کرد و سه نفر از اعضای این شورا بازداشت شدند. البته استاندار خوزستان اعلام کرد که دستگیری افراد ربطی به سلب عضویت آنها ندارد.

وی اظهار داشت: بعد از اعلام سلب عضویت اعضای شورای شهر، ده ها بنر در سطح شهر اهواز با شکل شمایل خاص و همگونی ظاهر به گونه ای سازماندهی شده نصب شد که محتوایشان قدردانی و تشکر از دست اندرکاران حافظ بیت المال و بنرهای دیگر با مضمون قدردانی از استاندار در برخورد و انحلال شورای بی کفایت اهواز بود.

وی ادامه داد: متاسفانه این بنرها نه تنها در سطح شهر بلکه در مقابل درب مراکز دولتی مانند فرمانداری و استانداری نصب شده بود و مسئولان عکس العمل جدی برای جمع آوریشان نشان نمی دادند که بعد از اعتراض ما بنر مقابل در فرمانداری را باز کردند. جای سوال دارد که چرا مسئولان در مقابل این دروغ پراکنی ها مبنی بر انحلال شورای شهر اهواز عکس العمل به هنگامی نشان ندادند.

سازماندهی برای انحلال شورای شهر اهواز وجود دارد

نماینده استان خوزستان در شورایعالی استانها اظهار داشت: حتی مسئولان شهرداری اهواز در پاسخ به اعتراض ما در مورد نصب این بنرها اعلام کردند که حق جمع آوری این بنرها را نداریم و این مسائل نشان می دهد سازماندهی برای انحلال شورای شهر اهواز وجود دارد.

وی تصریح کرد: در صورتی که اعضای شورای شهر تخلفی کردند باید این تخلف در مسیر قانونی و با نظارت مراکز قانونی بررسی شود وبا توجه به اینکه اعضای شورا هریک بستگان وقومیتی دارند، این اقدامات باعث ایجاد تنش و تحریک احساسات مردم اهواز می شود.

فلاحی مقدم تاکید کرد: انحلال شورای شهر کلان شهری مانند اهواز به این راحتی نیست و سلب عضویت اعضای شورا نیز باید در شورای حل اختلاف مرکزی بررسی شود.

وی در مورد اینکه چرا تا کنون از سوی هیچ مرجع رسمی علت اصلی سلب عضویت اعضای شورای شهر اهواز اعلام نشده و برخی شایعات مبنی بر تخلف مالی و یا استیضاح شهردار به عنوان دلیل این سلب عنوان شده تاکید کرد: اطلاعی در مورد این موضوع ندارم ولی گمان نمی کنم که سلب عضویت ربطی به بحث تغییر شهردار داشته باشد.

عضو هیئت مرکزی حل اختلاف شوراهای کشور درپاسخ به اینکه آیا این سلب عضویت دلیلی سیاسی داشته است، گفت: اعتقاد ندارم این موضوع سیاسی باشد چرا که اعضای سلب عضویت شده گرایش واحد سیاسی ندارند البته به دلیل اینکه اشرافی به این پرونده ندارم نمی توانم در مورد موضوع اظهار نظر کنم.

هنوز علت سلب عضویت به خود اعضا هم اعلام نشده است

وی با بیان اینکه برخی می خواهند با مطرح کردن بحث انحلال شورای شهر این شورا را به سمت منحل شدن پیش ببرند افزود: در حالی که هنوز علت سلب عضویت اعضای شورای شهر حتی به خود این اعضا اعلام نشده است چگونه چنین موضع گیری هایی می شود و عده ای درسطح شهر پلاکاردهایی مبنی بر تشکر برای دستگیری غارتگران بیت المال و چپاول بیت المال نصب می کنند.

فلاحی مقدم تصریح کرد: باید درشرایط ایده آل، در مسیر قانونی و به دور از جنجال آفرینی به این پرونده رسیدگی شود و دلیلی بر جوسازیهای سازمان دهی شده وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مردم تفاوت بین برخورد سیاسی و عدالت گونه را متوجه می شوند اظهار داشت: می توان به این مسئله نیز به دور از ایجاد تنش همانند پرونده سایر شهرها بدون حرکات تبلیغاتی و نمایشی رسیدگی کرد.

وی در مورد مسیر قانونی رسیدگی به اعتراض اعضای شورای شهر اهواز به حکم سلب عضویت توضیح داد: اعضای سلب عضویت شده 20 روز فرصت دارند تا به رای صادره درهیئت حل اختلاف استان اعتراض کنند و این اعتراض به شورای حل اختلاف مرکزی در تهران که متشکل از 9 نفر است ارجاع می شود. اگر این رای تائید شد آخرین نهاد رسیدگی به اعتراض اعضا دیوان عدالت اداری است.

اعضای شورای شهر اهواز به کار خود ادامه می دهند

عضو هیئت مرکزی حل اختلاف شوراهای کشور تاکید کرد: اعضای شورای شهر اهواز تا زمان تائید سلب عضویت در هیئت حل اختلاف مرکزی همچنان عضو شورای شهر هستند و سلب عضویت زمانی تحقق پیدا می کند که در شورای حل اختلاف مرکزی سلب عضویت شوند که در این صورت اعضای علی البدل جایگزین آنها می شود.

وی با بیان اینکه نتیجه بررسی شورای حل اختلاف تا یکی دوماه آینده مشخص می شود،افزود: تا آن زمان طبق قانون این افراد هنوز عضو شورای شهر هستند و در حال حاضر تعدادی از این اعضا نیز وظایف خود را انجام می دهند.

فلاحی مقدم در مورد نحوه شکایت اعضای بازداشت شده نیز گفت: از نحوه اعتراض و اینکه آیا این افراد در حال بازداشت می توانند به هیئت حل اختلاف شکایت کنند اطلاعی ندارم و باید این مسئله توسط دستگاه قضایی مشخص شود.