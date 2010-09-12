سوفیا کاپولا با "جایی" برنده شیر طلایی ونیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "جایی" که نشانگر نگاه منفی و تلخ این فیلمساز زن به مقوله شهرت به ویژه در عرصه سینماست موفق شد نظر هیئت داوران این دوره از جشنواره را جلب کرده و برنده جایزه اول یکی از سه جشنواره معظم جهان شود.



کوئنتین تارانتینو رئیس هیئت داوران جشنواره درباره فیلم "جایی" گفت: این فیلمی بود که از همان تجربه اول تماشا ما را به وجد آورد. این وجد در نوبتهای بعدی نمایش و تماشای فیلم رشد کرد. چه در قلب ما و چه در بررسیهایمان برای انتخاب برنده شیر طلایی.

نمایی از فیلم سینمایی "جایی" به کارگردانی سوفیا کاپولا





تارانتینو ادامه داد: انتخاب این فیلم در بحثهای اعضای هیئت داوران شکل گرفت. فیلم "جایی" آنچه دنبالش بودیم را در خود داشت. یعنی هنر و هنرمندی در ساخت یک فیلم که ارزش دریافت شیر طلایی را داشته باشد.



سوفیا کاپولا پس از دریافت جایزه گفت: ممنونم. باور نکردنی است! از اینکه جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز را در دست گرفته‌ام بسیار مفتخرم. این جایزه برای ما و فیلمی که ساخته‌ایم ارزش فراوان دارد. کاپولا در پایان سخنانش از پدرش فرانسیس فورد کاپولا تشکر کرد و افزود فیلمسازی را از پدرش آموخته است.



آلکس دلا ایگلسیا فیلمساز اسپانیایی برای ساخت فیلم "آخرین سیرک" برنده جایزه شیر نقره‌ای جشنواره ونیز شد. این فیلم که نقبی به خاطرات تلخ و خونبار دوران حکومت دیکتاتوری ژنرال فرانسیسکو فرانکو در اسپانیا می‌زند همچنین جایزه بهترین فیلمنامه را نیز دریافت کرد.



دلا ایگلسیا هنگام دریافت جایزه شیر نقره‌ای مقابل هیئت داوران زانو و فریاد زد: به خاطر خدا از شما تشکر می‌کنم! فیلم "قتل اجتناب ناپذیر" ساخته یرزی اسکولیموفسکی فیلمساز کهنه‌کار لهستانی برنده جایزه ویژه هیئت داوران شد. همچنین وینسنت گالو بازیگر آمریکایی این فیلم برای ایفای نقشی که تنها چند جمله دیالوگ دارد برنده جایزه بهترین بازیگر مرد این جشنواره شد. گالو در مراسم اهدای جوایز حضور نداشت.



اسکولیموفسکی هنگام دریافت جایزه به نمایندگی از طرف گالو گفت: مطمئنم اگر وینسنت اینجا بود از کارگردان فیلم که من باشم، فیلمنامه نویس که خودم بودم و همین طور تهیه‌کننده که باز هم من هستم تشکر می‌کرد.



آریانه لابد بازیگر یونانی برای ایفای نقش در فیلم "آتنبرگ" ساخته آتینا ریچل تسانگاری برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره شد. جایزه ویژه مارچلو ماسترویانی که همه ساله به یک بازیگر در حال پیشرفت اهدا می‌شود امسال به میلا کونیس بازیگر نقش مکمل فیلم "قوی سیاه" ساخته دارن آرونوفسکی تعلق گرفت.



مانتی هلمن سینماگر مستقل آمریکایی که امسال با فیلم "جاده ای به ناکجا آباد" در جشنواره ونیز حاضر بود جایزه مخصوص جشنواره را دریافت کرد. جایزه شیر آینده که به اولین فیلم یک فیلمساز جوان اهدا می‌شود نیز به سرن یوجه فیلمساز اهل ترکیه برای ساخت فیلم "اکثریت" تعلق گرفت.



اغلب حاضران و منتقدین در جشنواره امسال ونیز این دوره را یکی از بهترین دوره‌های این جشنواره بزرگ در سالهای اخیر ارزیابی کردند. در پایان مراسم مارکو مولر مدیر جشنواره اعلام کرد شصت و هشتمین دوره جشنواره ونیز که سال آینده برگزار خواهد شد آخرین دوره حضور او در این جشنواره به عنوان مدیر خواهد بود. او که به این ترتیب در هشت دوره مدیریت این جشنواره را بر عهده گرفته افزود که می‌خواهد به عالم تهیه‌کنندگی سینما بازگردد.



میخائیل کریچمان نیز برای فیلمبرداری فیلم " ارواح خاموش" ساخته آلکسی فدورچنکو برنده جایزه بهترین فیلمبرداری شد.

