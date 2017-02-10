به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، سوفیا کاپولا کارگردان سرشناس آمریکایی امسال با بازسازی فیلمی با عنوان «فریب» ساخته سال ۱۹۷۱، به سینما بازمی‌گردد.

کارگردانی که جایزه اسکار را برای «گمشده در ترجمه» دریافت کرد با انتخاب گروهی قوی از بازیگران قصد دارد تا داستانی از قرن نوزدهم را که درباره خیانت و فریب است، راهی پرده‌های نقره‌ای کند.

در این فیلم کالین فارل در نقش جان یک سرباز زخمی بازی می‌کند و نیکول کیدمن در نقش مدیر یک مدرسه دخترانه ظاهر می‌شود. ال فانینگ و کریستن دانست که سابقه همکاری با سوفیا کاپولا را در فیلم «ماری آنتوانت» و «دوشیزه خودکشی می‌کند» داشتند از دیگر بازیگران این فیلم خواهند بود.

در فیلم اصلی کلینت ایستوود در نقش اصلی بازی کرده بود. این فیلم با اقتباس از کتابی نوشته توماس پی کولینان ساخته شده است.

برای کالین فارل که برای بازی در «خرچنگ» نامزد جایزه گلدن گلوب شد، این فیلم تجربه‌ای مثبت و قوی محسوب می‌شود. او در «جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها» نیز بازی کرده است. او قرار است در یک فیلم دیگر با کارگردان «خرچنگ» یعنی یورگوس لانتیموس و نیکول کیدمن بازیگر همکارش در همان فیلم، در فیلمی با عنوان ‌«کشتن گوزن مقدس» دیده شود.

کیدمن امسال نامزد اسکار نقش مکمل برای بازی در فیلم «شیر» است.

سوفیا کاپولا ۴۵ ساله جایزه اسکار را برای فیلمنامه «گمشده در ترجمه» دریافت کرده و سومین زن تاریخ است که برای کارگردانی نامزد اسکار شده است. او که فرزند فرانسیس فورد کاپولا است یک جایزه فستیوال فیلم ونیز و یک گلدن گلوب در کارنامه‌اش دارد.