سالانه 30 درصد آب بوشهر در شبکه آبرسانی هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محسن درفشان در نشست مدیران وزارت نیرو در استان بوشهر با وزیر نیرو افزود: در بخش اصلاح و نوسازی شبکه های آب با کمبود اعتبار روبرو هستیم که در صورت اختصاص اعتبارات مناسب سالانه 5 درصد از این شبکه اصلاح و نوسازی خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: بالا بودن پرت آب در بوشهر در کنار کمبود 40 هزار متر معکب آب در بخش شهری مشکلات نیاز آب استان بوشهر را چندین برابر کرده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با بیان این که مردم بوشهر در فصل تابستان امسال بیشترین همکاری را در بخش اصلاح الگوی مصرف آب داشته اند، گفت: با مشارکت و تعامل و رعایت الگوی مصرف آب توانستیم از بحران آب خارج شویم اما آب شهرهای بوشهر و برازجان با مشکل روبرو است.

درفشان افزود: در شهر بوشهر نظام جیره بندی آب حاکم است و شهر برازجان نیز در هر هشت ساعت آب دریافت می کند.

وی اعتبار امسال طرحهای آبرسانی را 50 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: نصب کنتورهای دقیق، تقویت ایستگاه های پمپاژ، لایروبی و حفر چاههای آب شرب، نوسازی خطوط انتقال و توسعه مخازن ذخیره آب از عمده طرحهای امسال آبفا شهری استان است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر نیز گفت: طی سالیان اخیر با تزریق اعتبارات لازم عقب افتادگی دو ساله توسعه برق بوشهر به 6 ماه کاهش پیدا کرده است.

سیدرضا رضوی با بیان این که برای بازسازی شبکه ‌های برق استان بوشهر 80 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: با توجه به تحولات صنعتی استان بوشهر و وجود صنایع عظیم نفت و گاز در این استان، وضعیت برق را نیز باید بهبود دهیم.

وی افزود: برایی بازسازی شبکه‌ های برق استان در سال‌های گذشته 20 میلیارد تومان هزینه که از مجموع 60 درصد خرابی شبکه‌ ها، 20 درصد آن اصلاح شد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با اشاره به اینکه 50 درصد شبکه‌ های برق بوشهر باید زمینی شود، افزود: در شهر بوشهر با توجه به افزایش انبوه سازی اگر وضعیت قبل را ادامه می ‌دادیم مشکلات جدی در تامین برق ایجاد می ‌شد.