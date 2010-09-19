اهدای پلاسمای خون هر 10 روز یکبار ضرری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا سیدحسینی افزود: با توجه به اینکه مصرف غذاهای شیرین و چرب باعث افزایش چربی خون می شود در نتیجه با اهدای پلاسما می توانیم بدن را به سلامتی نزدیک کرده و عوارض ناشی از مصرف اینگونه مواد را کاهش دهیم.

وی افزود: با توجه به اینکه وضعیت فیزیکی اغلب افراد حداکثر پس از 72 ساعت می تواند پلاسمای اهدا شده را جبران کند در نتیجه هر داوطلب می تواند هر 10 روز یکبار با اطمینان خاطر قسمتی از پلاسمای خون خود را اهدا کند.

حسینی ادامه داد: مرکز جمع آوری پلاسما بیودارو مانند همیشه فرد داوطلب اهدای پلاسما را مورد آزمایش و معاینات قرار می دهد تا هم سلامت وی در حین اهدای پلاسما و هم سلامت پلاسمای اهدایی او تضمین شود.

مرکز جمع آوری پلاسما بیودارو نخستین مرکز جمع آوری پلاسما در ایران و خاورمیانه است که به روش پلاسما فرزیس (جداسازی پلاسما از خون اهداکننده همزمان با برگشت دیگر اجزای خون به بدن اهداکننده ) نسبت به جمع آوری پلاسما اقدام می کند تا با فرآوری آن، داروهای گرانقیمت و بسیار حیاتی بیماران خاص همچون فاکتورهای انعقادی، آلبومین و ایمونوگلوبولین وریدی تهیه شود.

فاکتورهای انعقادی، داروهای مورد نیاز بیماران هموفیلی هستند که تداوم حیات این بیماران را ممکن می سازند. آلبومین، دارویی است که در درمان سوختگیها برای جبران آب از دست رفته بدن بیمار و همچنین به هنگام انجام اعمال جراحی و در بیماریهای مزمن مورد استفاده قرار می گیرد. ایمونوگلوبولین وریدی برای بیمارانی که دچار انواع سرطانها شده و یا بیمارانی که سیستم ایمنی بدن آنان بر ضد خودش فعالیت می کند، تجویز می شود.