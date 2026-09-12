  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۷

انتقال هوایی کودک ۴ ساله مصدوم از عجب‌شیر به تبریز

انتقال هوایی کودک ۴ ساله مصدوم از عجب‌شیر به تبریز

تبریز- رئیس اورژانس آذربایجان شرقی از انتقال هوایی یک کودک ۴ ساله مصدوم در پی سانحه رانندگی از بیمارستان عجب‌شیر به بیمارستان مردانی‌آذر تبریز خبر داد.

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع سانحه رانندگی و مصدومیت یک کودک ۴ ساله با تشخیص مولتی‌تروما (چندآسیبی)، تیم اورژانس هوایی در ساعت ۱۵:۱۰ روز ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ از بیمارستان عجب‌شیر به منظور انتقال این مصدوم اعزام شد.

وی افزود: این کودک پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، برای ادامه روند درمان و بهره‌مندی از خدمات تخصصی‌تر، از بیمارستان عجب‌شیر به بیمارستان مردانی‌آذر تبریز منتقل شد.

رئیس اورژانس استان آذربایجان شرقی تأکید کرد: اورژانس هوایی با هدف تسریع در انتقال بیماران و مصدومان بدحال، به‌ویژه در مواردی که زمان نقش تعیین‌کننده‌ای در روند درمان دارد، به ارائه خدمات می‌پردازد.

کد مطلب 6945332

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۰۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      3 0
      پاسخ
      از این بابت باید قدردانی کرد
    • DE ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      0 0
      پاسخ
      افرین

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها