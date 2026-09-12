سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع سانحه رانندگی و مصدومیت یک کودک ۴ ساله با تشخیص مولتی‌تروما (چندآسیبی)، تیم اورژانس هوایی در ساعت ۱۵:۱۰ روز ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ از بیمارستان عجب‌شیر به منظور انتقال این مصدوم اعزام شد.

وی افزود: این کودک پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، برای ادامه روند درمان و بهره‌مندی از خدمات تخصصی‌تر، از بیمارستان عجب‌شیر به بیمارستان مردانی‌آذر تبریز منتقل شد.

رئیس اورژانس استان آذربایجان شرقی تأکید کرد: اورژانس هوایی با هدف تسریع در انتقال بیماران و مصدومان بدحال، به‌ویژه در مواردی که زمان نقش تعیین‌کننده‌ای در روند درمان دارد، به ارائه خدمات می‌پردازد.