سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع سانحه رانندگی و مصدومیت یک کودک ۴ ساله با تشخیص مولتیتروما (چندآسیبی)، تیم اورژانس هوایی در ساعت ۱۵:۱۰ روز ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ از بیمارستان عجبشیر به منظور انتقال این مصدوم اعزام شد.
وی افزود: این کودک پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، برای ادامه روند درمان و بهرهمندی از خدمات تخصصیتر، از بیمارستان عجبشیر به بیمارستان مردانیآذر تبریز منتقل شد.
رئیس اورژانس استان آذربایجان شرقی تأکید کرد: اورژانس هوایی با هدف تسریع در انتقال بیماران و مصدومان بدحال، بهویژه در مواردی که زمان نقش تعیینکنندهای در روند درمان دارد، به ارائه خدمات میپردازد.
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