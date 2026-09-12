به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیائی شامگاه شنبه در چهلوسومین نشست ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی استان گلستان، با اشاره به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اظهار کرد: برخورداری همه شهروندان از امکان تردد، دسترسی و استفاده از خدمات عمومی، از الزامات یک شهر مطلوب است و در این مسیر قانون باید مبنای عمل همه دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی افزود: شهر مناسب برای همه شهروندان، شهری است که در آن افراد بدون تبعیض و مانع بتوانند از فضاهای عمومی و خدمات شهری استفاده کنند؛ بنابراین اجرای الزامات مناسبسازی نباید به موضوعی تشریفاتی یا محدود به برگزاری جلسات و صدور مصوبه تبدیل شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها در اجرای وظایف مرتبط با مناسبسازی ادامه داد: باید با ترک فعل دستگاههای اجرایی برخورد شود و مسئولیت هر دستگاه در این حوزه بهصورت شفاف مشخص باشد.
مهیائی تأکید کرد: از این پس مصوبات ستاد مناسبسازی باید خروجی مشخص داشته باشد و هر دستگاه موظف است پروژهای معین، زمانبندی روشن و مسئول مشخص برای اجرای اقدامات خود معرفی کند تا روند پیشرفت کار قابل پیگیری و ارزیابی باشد.
وی، تبدیل رویکرد مصوبهمحور به اقداممحور را یکی از الزامات بهبود وضعیت مناسبسازی در استان دانست و گفت: تکرار مصوبات بدون اجرای عملی، مشکلی از شهروندان دارای معلولیت حل نمیکند و آنچه اهمیت دارد، نتیجهای است که در محیط شهری و خدمات عمومی قابل مشاهده باشد.
در این نشست همچنین روند اجرای مصوبات جلسه پیشین مورد بررسی قرار گرفت و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گزارشی از اعتبارات تعمیر و تجهیز دستگاههای اجرایی در سال ۱۴۰۵ ارائه کرد.
بررسی نحوه درج الزامات و مصادیق مناسبسازی در موافقتنامههای اعتباری مبادلهشده، از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود تا اقدامات مرتبط با دسترسپذیری در فرآیند تخصیص و اجرای اعتبارات دستگاهها مورد توجه قرار گیرد.
همچنین فرمانداریهای رامیان و بندرترکمن گزارشی از مهمترین اقدامات انجامشده در حوزه مناسبسازی ارائه کردند و عملکرد مصوبات ستاد مناسبسازی استان از سال ۱۴۰۰ تاکنون نیز مورد تحلیل قرار گرفت.
تقسیم کار دستگاههای استانی برای تهیه بسته رسانهای در حوزه مناسبسازی، تهیه نقشه گرمایی شهر گرگان و بررسی راهکارهای ارتقای سطح دسترسپذیری نیز از دیگر محورهای چهلوسومین نشست ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی استان گلستان بود.
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