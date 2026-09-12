https://mehrnews.com/x3d3Hq ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۴ کد مطلب 6945328 استانها زنجان استانها زنجان ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۴ یکصد و نود و ششمین شب تجمعات مردم زنجان در میدان زنجان- در این ویدئو حضور با شکوه زنجانیها در یکصد و نود و ششمین شب از شبهای حمایت از وطن را مشاهده میکنید. دریافت 59 MB کد مطلب 6945328 کپی شد مطالب مرتبط تداوم تجمع شبانه مردم آزادشهر؛ شمار شبها به ۱۹۶ رسید ۱۹۶ شب همراهی مردم گالیکش در تجمعهای شبانه تجمع شبانه مردم کردکوی در مسیر تداوم؛ شب ۱۹۶ رقم خورد برچسبها شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تجمع مردمی اجتماع مردمی
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