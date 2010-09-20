اجرای طرح "کتاب من" در کتابخانه های سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی اکبر گرامی شامگاه یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان گفت: این طرح با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، جذب استادان، پژوهشگران، نخبگان و دانشجویان به کتابخانه های عمومی آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه بر مبنای این طرح، چرخه تامین کتاب ‌کتابخانه‌های عمومی مبتنی بر درخواست اعضا و مراجعان خواهد بود، گفت: هدف از اجرای این طرح سرویس دهی مناسب به مطالعه کنندگان، دسترسی به سایر منابع، ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه و افزایش سرانه مطالعه است.

وی بیان کرد: هنگامی که کتاب مورد نظر مطالعه کننده در کتابخانه موجود نباشد، مشخصات کتاب و درخواست کننده در فرمی تحت عنوان "کتاب من" درج و کتاب مورد نظر از سوی اداره کل تامین منابع نهاد کتابخانه‌ها خریداری و به نشانی کتابخانه مربوطه ارسال می‌شود .

گرامی افزود: افزایش ظرفیت، سرعت و دقت برای دسترسی به کتاب و دسترسی همزمان کتابداران با بانک اطلاعاتی کتابهای منتشر نشده از ویژگی های اجرای این طرح است.

آیت الله سید محمد شاهچراغی، نماینده ولی فقیه در استان سمنان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه توجه به فرهنگ از مسائل سیاسی و اقتصادی مهم تر است، گفت: وظیفه روحانیون است که به فرهنگ جامعه بیشتر اهمیت دهند.

عباس رهی، استاندار سمنان نیز با اشاره به دسیسه های استکبارجهانی در مجامع اسلامی با هدف ایجاد بی اعتمادی در جامعه، نظارت سالم و پویای دولت بر عملکرد مسئولان را، راهکار افزایش اعتماد عمومی عنوان کرد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی در ادامه این نشست از پیش بینی مراکز فرهنگی در مجموعه های مسکن مهر این استان خبر داد.