به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر دوشنبه در سومین جلسه انجمن کتابخانههای عمومی استان سمنان در محل سالن غدیر استانداری، اظهار داشت: معتقدیم باید شرایط دسترسی همه مردم به خدمات فرهنگی و فرصت مطالعه فراهم شود.
وی به ایجاد کتابخانه های موقت در شهرهای کوچک استان سمنان تاکید کرد و افزود: برای تحقق این مهم میتوان از سازههای پیش ساخته و سبک استفاده کرد.
استاندار سمنان تعداد کتابخانه ها را ۸۰ مورد با ۴۵ هزار عضو در استان عنوان کرد و اظهار داشت: برای تقویت این آمار میتوان از ظرفیت دانشگاهها و مدارس برای توزیع کتاب استفاده کرد.
کولیوند پیشنهاد طرح روز بازار کتاب را در شهرهای بزرگ استان مطرح کرد و در توضیحات گفت: این طرح در واقع تبادل کتاب بین مردم و کتابخانه ها یک روز در ماه است تا کتابهای موجود در خانهها وارد چرخه مطالعه عمومی شوند.
وی افزود: دیگر ظرفیت موجود استفاده از فضاهای عمومی دارای انتظار برای توسعه فعالیتهای کتاب خوانی است که برای فراهم ساختن این فضا میتوان از ظرفیت شهرداری، ارشاد، دستگاههای اجرایی و کتابخانه ها بهره برد.
