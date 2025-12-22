  1. استانها
  2. سمنان
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

استاندار سمنان: اطلس جامع ظرفیت‌های کتاب‌خوانی استان تدوین شود

سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر لزوم دسترسی همگانی به خدمات فرهنگی و فرصت مطالعه، خواستار تهیه اطلس جامع ظرفیت‌های کتاب‌خوانی استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر دوشنبه در سومین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در محل سالن غدیر استانداری، اظهار داشت: معتقدیم باید شرایط دسترسی همه مردم به خدمات فرهنگی و فرصت مطالعه فراهم شود.

وی به ایجاد کتابخانه های موقت در شهرهای کوچک استان سمنان تاکید کرد و افزود: برای تحقق این مهم می‌توان از سازه‌های پیش ساخته و سبک استفاده کرد.

استاندار سمنان تعداد کتابخانه ها را ۸۰ مورد با ۴۵ هزار عضو در استان عنوان کرد و اظهار داشت: برای تقویت این آمار می‌توان از ظرفیت دانشگاه‌ها و مدارس برای توزیع کتاب استفاده کرد.

کولیوند پیشنهاد طرح روز بازار کتاب را در شهرهای بزرگ استان مطرح کرد و در توضیحات گفت: این طرح در واقع تبادل کتاب بین مردم و کتابخانه ها یک روز در ماه است تا کتاب‌های موجود در خانه‌ها وارد چرخه مطالعه عمومی شوند.

وی افزود: دیگر ظرفیت موجود استفاده از فضاهای عمومی دارای انتظار برای توسعه فعالیت‌های کتاب خوانی است که برای فراهم ساختن این فضا می‌توان از ظرفیت شهرداری، ارشاد، دستگاه‌های اجرایی و کتابخانه ها بهره برد.

