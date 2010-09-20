نتایج باز خوانی متون چهارمین جشنواره تئاتر رضوی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در هرمزگان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان نتایج مربوط به متون ارسالی به دبیرخانه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی در هرمزگان را اعلام کرد همچنین نتایج آثاری که به صورت تصویری و بر روی cd ارسال شده است متعاقبا اعلام خواهد شد.

آثار نمایشی" آهو" به کارگردانی سمانه مدحی از استان قزوین، "کلاغی که امام رضا را دید" به کارگردانی عبدالله بهادری از لنگرود استان گیلان، "ضامن آهو" به کارگردانی منصور صفایی از عسلویه بوشهر، "آخرین تمرین" به کارگردانی احمد سهی از خرزوق اصفهان، "پرنده اهریمنی" به کارگردانی بهنام نیک سرشت از حاجی آباد هرمزگان، "پرواز قاصدک" به کارگردانی زهرا عظیمی نژادیان از تهران، "ضامن غریب" به کارگردانی سحر جعفری از کرمانشاه، "آخرین فرش بی بی" به کارگردانی الهام جعفری از تهران، "بوی حرم" به کارگردانی مهدی زارعی از جزیره هرمز، "من و مولام، به کارگرانی گلنوش طاهری از تهران، "پاره ای از بهشت" به کارگردانی نسیم یاقوتی از تهران متون رد شده از سوی دبیرخانه جشنواره اعلام شد.

همچنین آثار "گلالکی" به کارگردانی عبدالرسول دریا پیما از جزیره هرمز، "یوسف ثانی" به کارگردانی روشنک علوی از بندرعباس، "باید" به کارگردانی عدالت فرزانه از اردبیل، "آشیق و صنم" به کارگردانی علیرضا داوری از شهرستان رودان، "نافه نذری" به کارگردانی علی ذاکری از بندرعباس، ‌"مسافران شهر شعر" و "پرده خوانی از مدینه تا توس" به کارگردانی سلمان فرخنده از شیراز، "آئینه" به کارگردانی محسن فلاح از ساری مازندران و "گزل" به کارگردانی مجید بشکال از بندرعباس در فهرست آثار مشروط قرار گرفتند.

دبیرخانه چهارمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان و نمایشهای عروسکی رضوی در هرمزگان آثار "به رنگ پارچه زری جهاز گلی خانم" به کارگردانی لیلا قنبری از تهران، "پروانه زائر" به کارگردانی مصیب داوری از شهرستان رودان هرمزگان، "آهوی قالی گلنار" به کارگردانی جعفر نوری از تبریز،. "دشت کبوتر" به کارگردانی مرتضی اسدی از هرسین کرمانشاه، "دشت کبوتر" به کارگردانی سعید نوروزی از کرمانشاه، "وقتی ابو منصور توبه کرد" به کارگردانی رضاشاه بداغی از تهران، "لبخند بزن" به کارگردانی بهاره میرزاپور از تهران، "تای بی همتا" به کارگردانی منصور قربانی از اصفهان و "قصه های پدر بزرگ" به کارگردانی رجب علی فلاح از قائم شهر مازندران به عنوان آثار مورد قبول معرفی شدند.

این دبیرخانه اعلام کرد، آثار مشروط و قبول شده منوط به بازبینی نمایشها خواهد بود و گروه ها تا پنجم مهرماه فرصت دارند سی دی اجرای اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.