به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم فرخنده جلالی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان، مصیب داوری به‌عنوان دبیر پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان رضوی منصوب شد. در این حکم بر استفاده از ظرفیت هنرمندان بومی، ارتقای کیفیت آثار نمایشی ویژه کودک و نوجوان و تقویت جایگاه جشنواره رضوی در سطح ملی تأکید شده است.

مصیب داوری از هنرمندان فعال و شناخته‌شده تئاتر استان هرمزگان است که دارای مدرک کارشناسی کارگردانی نمایش و کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر بوده و سابقه حضور مستمر در جشنواره‌های تئاتری در سطوح استانی، منطقه‌ای و ملی را در کارنامه خود دارد. وی با تولید و اجرای آثار متنوع نمایشی موفق به کسب رتبه‌ها و جوایز متعدد شده است.

داوری همچنین سابقه دبیری، داوری و عضویت در هیئت‌های انتخاب جشنواره‌های هنری را داشته و به‌عنوان مدرس تئاتر در حوزه‌های کارگردانی، بازیگری و آموزش‌های تخصصی نمایش فعالیت می‌کند. برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تربیت هنرمندان کودک، نوجوان و جوان از دیگر فعالیت‌های شاخص وی به شمار می‌رود.

در پایان، اعضای دبیرخانه پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان رضوی معرفی شدند که بر این اساس امین درستکار به‌عنوان دبیر اجرایی، کاظم قنبری به‌عنوان مسئول دبیرخانه و حسین محسنی به‌عنوان مسئول روابط عمومی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی انتخاب شدند.

گفتنی است این جشنواره اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ به میزبانی شهر بندرعباس برگزار خواهد شد.