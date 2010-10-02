شرایط نامناسب قرنطینه دامها در مرزهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نبی پور امروز شنبه در نشستی مطبوعاتی گفت: با واردات دام زنده به کشور بیماریهایی مانند تب کنگو و تب برفکی شیوع یافت و خسارات زیادی را متوجه دامداران کرد.

وی با بیان اینکه دامپزشکی به طور مستقیم با بهداشت و اقتصاد یک کشور ارتباط دارد، افزود: با وجودی که در گوشت ، مرغ و تخم مرغ کشور به خود کفایی رسیده است اما باز هم واردات گوشت انجام می شود.

رئیس هیئت مدیره جامعه دامپزشکان ایران تصریح کرد: به دلیل خسارات ناشی از شیوع بیماریها و واردات بی رویه، جوجه ریزی در واحدهای تخم گذار کاهش یافته است و دامداران دامهای مولد خود را برای رسیدن به سودهای آنی به فروش می‌رسانند.

نبی پور با اشاره به گسترش بیماریهای مشترک میان انسان و حیوان، اظهار داشت: بیماری تب خونریزی دهنده از سالهای قبل در کشور وجود داشت اما مشاهده این بیماری در نقاطی جدید را نمی توان به دلیل بومی بودن این بیماری در کشور دانست و به طور حتم واردات در آن موثر است.

وی با بیان اینکه واردات دام زنده بر اساس قانون سازمان دامپزشکی ممنوع است اما سازمان به اجبار مجوز واردات دام زنده را صادر کرد، گفت: اگر هزار راس دام زنده از مبادی قانونی و با مجوز وارد شود مطمئنا هزاران دام به صورت قاچاق از مرزها به خاک کشور می آید.

نبی پور در خصوص بیماریهای مشترک میان انسان و حیوان افزود: بیش از 800 نوع بیماری مشترک میان انسان و حیوان وجود دارد که برخی مانند تب کریمه کنگو علایمی در دام ندارد و فقط علایم آن در انسان ظاهر می شود.

وی با انتقاد از ذبح غیر بهداشتی گسترده در کشور گفت: کشتار حیوانات بدون توجه به سلامت آنها و بدون رعایت اصول بهداشتی در کشور بسیار رایج است که باید سازمان دامپزشکی با قدرت اجرایی بیشتر به مبارزه با این موضوع بپردازد.

رئیس هیئت مدیره جامعه دامپزشکان ایران افزود: واحدهای قرنطیه در بیابانها با تعداد زیادی جاده های فرعی ایجاد می شوند که کنترل بر آنها کار بسیار دشواری است و سازمان دامپزشکی هم نیروی کافی و بودجه لازم برای نظارت را ندارد.

وی تصریح کرد: سازمان دامپزشکی برای کنترل 700 نفر از افرادی که پروانه اشتغال گرفته اند تنها 4 نفر نیرو دارد و این نشانگر وضعیت کنونی بهداشت وسلامت جامعه است.

نبی پور با تاکید بر استقلال سازمان دامپزشکی از وزارت جهاد کشاورزی، بیان داشت: این سازمان باید زیرنظر ریاست جمهوری فعالیت کند.

رئیس هیئت مدیره جامعه دامپزشکان ایران درباره انتقال پشتیبانی امور دام به وزارت بازرگانی افزود: این شرکت به دلیل بدهی های سنگین سال گذشته منحل شد اما با احیا دوباره به وزارت بازرگانی منتقل شد که اقدام درستی نیست و باید بر اساس اصل 44 قانون اساسی این شرکت به تشکلها واگذار می شد.

وی ادامه داد: این اقدامات در حیطه وظایف وزارت بازرگانی نیست و باید به بخش خصوصی اجازه ورود به این بخش داده شود.

رئیس هیئت مدیره جامعه دامپزشکان ایران در خصوص ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ در فرآورده های گوشتی گفت: وزارت بهداشت این ممنوعیت را بدون هماهنگی با دیگر ارگانهای مربوطه انجام داد و هنوز سرنوشت این نامه مشخص نیست.