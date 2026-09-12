به گزارش خبرنگار مهر، ابوبکر کریمی شامگاه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: یکی از خلأهای مهم در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، نبود یک سند جامع، علمی و کاربردی برای تبیین منظومه فکری و ارزشی شهدای کردستان بود و بر همین اساس، طی چند سال گذشته طرح پژوهشی «سفیران سنجوقک» با بهره‌گیری از ظرفیت یک گروه تخصصی دنبال شد.

وی افزود: در این پروژه، وصیت‌نامه‌ها، دست‌نوشته‌ها، اسناد و آثار مکتوب برجای‌مانده از ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، بر اساس آمار موجود پیش از اضافه شدن شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، به صورت نظام‌مند گردآوری، طبقه‌بندی و کدگذاری شد.

مشاور استاندار کردستان در امور ایثارگران ادامه داد: این اسناد با استفاده از روش‌های علمی تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت و در کنار آن از ظرفیت مطالعات روان‌شناسی، جامعه‌شناسی فرهنگی و حوزه هویت برای استخراج مؤلفه‌های مشترک فکری و ارزشی شهدا استفاده شد.

استخراج یک منظومه فکری از پیام شهدا

کریمی با بیان اینکه هدف این طرح تنها جمع‌آوری اسناد و وصیت‌نامه‌های شهدا نبوده است، عنوان کرد: تلاش کردیم از دل آثار برجای‌مانده از شهدا، پیام‌ها، ارزش‌ها، باورها و مؤلفه‌های مشترک اندیشه آنان را استخراج کرده و در قالب یک منظومه فکری منسجم بازآفرینی کنیم.

وی گفت: این منظومه باید بتواند با زبان امروز با نوجوانان، جوانان و دانشجویان ارتباط برقرار کند؛ از این رو در تدوین «سفیران سنجوقک» تلاش شده است پیام شهدا از قالب‌های صرفاً تاریخی خارج شده و به الگویی قابل فهم و الهام‌بخش برای زندگی نسل جدید تبدیل شود.

مشاور استاندار کردستان تصریح کرد: «سفیران سنجوقک» صرفاً مجموعه‌ای از وصیت‌نامه‌ها، خاطرات یا اسناد شهدا نیست، بلکه تلاشی پژوهشی برای بازنمایی گفتمان فرهنگی شهدای کردستان و ارائه الگویی از سبک زندگی مبتنی بر ایمان، اخلاق، مسئولیت‌پذیری، مردم‌داری، هویت ایرانی ـ اسلامی و روحیه ایثار است.

«سفیران سنجوقک»؛ سندی برای استفاده در نظام آموزشی و فرهنگی

کریمی خاطرنشان کرد: اگر پیام و منظومه فکری شهدا به شکل علمی استخراج و متناسب با زبان و نیازهای نسل جدید تبیین نشود، انتقال فرهنگ ایثار و استمرار راه شهیدان با دشواری مواجه خواهد شد.

وی اضافه کرد: بر همین اساس، «سفیران سنجوقک» با هدف تبدیل شدن به یک سند مرجع فرهنگی تدوین شده تا بتوان از ظرفیت آن در نظام آموزشی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، دستگاه‌های فرهنگی و مجموعه‌های فعال در حوزه تعلیم و تربیت استفاده کرد.

وی ادامه داد: این سند می‌تواند زمینه تولید محتوای علمی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای با محوریت پیام شهدا را فراهم کند و به جای ارائه پراکنده آثار، تصویری منسجم از منظومه فکری شهدای کردستان در اختیار نسل امروز و آینده قرار دهد.

پژوهشی میان‌رشته‌ای برای بازخوانی پیام ۵۵۳۶ شهید

مشاور استاندار کردستان در امور ایثارگران با اشاره به رویکرد میان‌رشته‌ای این پروژه بیان کرد: «سفیران سنجوقک» از طرح‌های کم‌نظیر در حوزه مطالعات فرهنگ ایثار و شهادت به شمار می‌رود که برای نخستین بار در استان، پیام‌های تمامی شهدای مورد مطالعه در قالب یک منظومه فرهنگی منسجم استخراج و تدوین شده است.

کریمی افزود: این ظرفیت می‌تواند در سال‌های آینده مبنای انجام پژوهش‌های جدید و تولید آثار علمی، آموزشی و رسانه‌ای قرار گیرد و ابعاد مختلف فرهنگ ایثار و شهادت را با رویکردی متناسب با نیازهای جامعه امروز بازنمایی کند.

وی در پایان اظهار کرد: حفظ، تبیین و انتقال میراث معنوی شهدا یک رسالت ملی، فرهنگی و تمدنی است و امیدواریم «سفیران سنجوقک» پس از رونمایی در کنگره ملی شهدای کردستان، به مرجعی معتبر برای معرفی منظومه فکری شهدای استان، الگوسازی سبک زندگی مبتنی بر فرهنگ ایثار و تقویت هویت ملی و دینی در میان نسل جوان تبدیل شود.