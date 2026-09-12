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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۹

کریمی: «سفیران سنجوقک» منظومه فکری ۵۵۳۶ شهید کردستان را روایت می‌کند

کریمی: «سفیران سنجوقک» منظومه فکری ۵۵۳۶ شهید کردستان را روایت می‌کند

سنندج- مشاور استاندار کردستان در امور ایثارگران گفت: «سفیران سنجوقک» با تحلیل آثار و وصیت‌نامه‌های ۵۵۳۶ شهید استان، با هدف انتقال پیام شهدا به نسل جدید تدوین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوبکر کریمی شامگاه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: یکی از خلأهای مهم در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، نبود یک سند جامع، علمی و کاربردی برای تبیین منظومه فکری و ارزشی شهدای کردستان بود و بر همین اساس، طی چند سال گذشته طرح پژوهشی «سفیران سنجوقک» با بهره‌گیری از ظرفیت یک گروه تخصصی دنبال شد.

وی افزود: در این پروژه، وصیت‌نامه‌ها، دست‌نوشته‌ها، اسناد و آثار مکتوب برجای‌مانده از ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، بر اساس آمار موجود پیش از اضافه شدن شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، به صورت نظام‌مند گردآوری، طبقه‌بندی و کدگذاری شد.

مشاور استاندار کردستان در امور ایثارگران ادامه داد: این اسناد با استفاده از روش‌های علمی تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت و در کنار آن از ظرفیت مطالعات روان‌شناسی، جامعه‌شناسی فرهنگی و حوزه هویت برای استخراج مؤلفه‌های مشترک فکری و ارزشی شهدا استفاده شد.

استخراج یک منظومه فکری از پیام شهدا

کریمی با بیان اینکه هدف این طرح تنها جمع‌آوری اسناد و وصیت‌نامه‌های شهدا نبوده است، عنوان کرد: تلاش کردیم از دل آثار برجای‌مانده از شهدا، پیام‌ها، ارزش‌ها، باورها و مؤلفه‌های مشترک اندیشه آنان را استخراج کرده و در قالب یک منظومه فکری منسجم بازآفرینی کنیم.

وی گفت: این منظومه باید بتواند با زبان امروز با نوجوانان، جوانان و دانشجویان ارتباط برقرار کند؛ از این رو در تدوین «سفیران سنجوقک» تلاش شده است پیام شهدا از قالب‌های صرفاً تاریخی خارج شده و به الگویی قابل فهم و الهام‌بخش برای زندگی نسل جدید تبدیل شود.

مشاور استاندار کردستان تصریح کرد: «سفیران سنجوقک» صرفاً مجموعه‌ای از وصیت‌نامه‌ها، خاطرات یا اسناد شهدا نیست، بلکه تلاشی پژوهشی برای بازنمایی گفتمان فرهنگی شهدای کردستان و ارائه الگویی از سبک زندگی مبتنی بر ایمان، اخلاق، مسئولیت‌پذیری، مردم‌داری، هویت ایرانی ـ اسلامی و روحیه ایثار است.

«سفیران سنجوقک»؛ سندی برای استفاده در نظام آموزشی و فرهنگی

کریمی خاطرنشان کرد: اگر پیام و منظومه فکری شهدا به شکل علمی استخراج و متناسب با زبان و نیازهای نسل جدید تبیین نشود، انتقال فرهنگ ایثار و استمرار راه شهیدان با دشواری مواجه خواهد شد.

وی اضافه کرد: بر همین اساس، «سفیران سنجوقک» با هدف تبدیل شدن به یک سند مرجع فرهنگی تدوین شده تا بتوان از ظرفیت آن در نظام آموزشی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، دستگاه‌های فرهنگی و مجموعه‌های فعال در حوزه تعلیم و تربیت استفاده کرد.

وی ادامه داد: این سند می‌تواند زمینه تولید محتوای علمی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای با محوریت پیام شهدا را فراهم کند و به جای ارائه پراکنده آثار، تصویری منسجم از منظومه فکری شهدای کردستان در اختیار نسل امروز و آینده قرار دهد.

پژوهشی میان‌رشته‌ای برای بازخوانی پیام ۵۵۳۶ شهید

مشاور استاندار کردستان در امور ایثارگران با اشاره به رویکرد میان‌رشته‌ای این پروژه بیان کرد: «سفیران سنجوقک» از طرح‌های کم‌نظیر در حوزه مطالعات فرهنگ ایثار و شهادت به شمار می‌رود که برای نخستین بار در استان، پیام‌های تمامی شهدای مورد مطالعه در قالب یک منظومه فرهنگی منسجم استخراج و تدوین شده است.

کریمی افزود: این ظرفیت می‌تواند در سال‌های آینده مبنای انجام پژوهش‌های جدید و تولید آثار علمی، آموزشی و رسانه‌ای قرار گیرد و ابعاد مختلف فرهنگ ایثار و شهادت را با رویکردی متناسب با نیازهای جامعه امروز بازنمایی کند.

وی در پایان اظهار کرد: حفظ، تبیین و انتقال میراث معنوی شهدا یک رسالت ملی، فرهنگی و تمدنی است و امیدواریم «سفیران سنجوقک» پس از رونمایی در کنگره ملی شهدای کردستان، به مرجعی معتبر برای معرفی منظومه فکری شهدای استان، الگوسازی سبک زندگی مبتنی بر فرهنگ ایثار و تقویت هویت ملی و دینی در میان نسل جوان تبدیل شود.

کد مطلب 6945235

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