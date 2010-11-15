استان قزوین موفق در اجرای طرح مسکن مهر

با اعلام اجرای طرح مسکن مهر در کشور شاید در ابتدا کمتر کسی تصور می کرد این طرح به خانه دار شدن مردم منجر شود و رویایی و شعارگونه تصور می شد که برای کنترل قیمتها و تاثیر روانی در جامعه مطرح شده است اما با جدیت و پیگیری رئیس جمهور و عزم وزیر مسکن این طرح شکل اجرایی به خود گرفت و عملیات ان در استانها آغاز شد.

هرچند این طرح در قزوین به عنوان دومین شهر گران از نظر قیمت زمین و مسکن در کشور ابتدا از سوی مردم جدی گرفته نشد اما با قول مساعد مسئولان و میزان کم آورده موجب مراجعه مردم برای ثبت نام شد.

در استان قزوین ابتدا بیش از 110 هزار نفر ثبت نام کردند که در مرحله پالایش به 52 هزار نفر واجد شرایط کاهش یافت و پس از انصراف برخی و پالایش مجدد تنها 17 هزار نفر برای دریافت مسکن حائز شرایط شناخته شدند.

با اختصاص 25 هزار میلیارد تومان اعتبار ویژه که سهم استان قزوین هم از آن حدود 400 میلیارد تومان شد طرح مسکن مهر در استان قزوین هم عملیاتی شد.

با توجه به گرانی و کمبود زمین در شهر قزوین در ابتدا تامین زمینهای مورد نیاز برای این طرح در قزوین کمی مسئولان امر را نگران کرده بود اما پس از کارشناسی و بررسی فنی مقرر شد حجم زیادی از این ساخت و سازها در قسمت شمالی اتوبان قزوین روبری شهر محمدیه که در پنج کیلومتری شهر قزوین قرار دارد و از موقعیت بسیار مناسبی هم برخوردار بود، اجرا شود.

در بقیه شهرسانهای استان هم تقزیبا مشکل تامین زمین وجود نداشت که با ورود سازمان مسکن و شهرسازی به عنوان متولی کار عملیات اجرایی آغاز شد.

این طرح می توانست مشارکت خوب انبوه سازان را هم بدنبال داشته باشد و رکود ساخت و ساز را هم رونق بخشد که رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان هم با دعوت از انبوسازان و اعلام تفویض اختیار ساخت مسکن از تعاونی ها به انبوه سازان این موضوع را فرصتی طلایی برای سازندگان بخش خصوصی دانست و از دادن زمین رایگان و تسهیلات بانکی خبر داد تا کار از روند زمانی مناسبی برخوردار شود.



سازمان نظام مهندسی هم با مشارکت جدی در طرح و نظارت برای صنعتی سازی اعلام آمادگی کرد تا به سازندگان کمک کند و اعلام شد قابلیت ساخت 15 هزار واحد مسکونی به صورت صنعتی در استان قزوین وجود دارد.

وزیر مسکن هم پرداخت وام 20 میلیون تومانی برای طرح مسکن مهر و 25 میلیون تومانی برای صنعتی سازی را تصویب کرد تا با بهره چهاردرصد اقدامی بی سابقه پس از انقلاب در این زمینه شکل گیرد.

ساخت 18 هزار واحد مسکن مهر در استان قزوین

برای بررسی طرح مسکن مهر در استان به سراغ نادر محمد زاده رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین رفتیم.

محمدزاده با استقبال از طرح موضوع در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: بر طبق آخرین آمار در استان مقرر شد 15 هزار واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت و سه هزار واحد در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر ساخته شود که

مجموع سهمیه استان قزوین 18 هزار واحد تعیین شد.

وی افزود: قرار شد این واحدها تا پایان شهریور ماه در کل کشور به مرحله فنداسیون برسد و تا پایان سال 89 حدود 40 درصد از واحدها و مابقی تا نیمه اول سال 90 به متقاضیان تحویل شود.

محمدزاده اظهار داشت: ‌در استان قزوین تا پایان تیرماه، 90 درصد واحدها به مرحله فنداسیون رسیده و خوشبختانه نسبت به سایر استانها از برنامه پیش بینی شده جلوتر هستیم.

وی در پاسخ به این سئوال که قرار بود تعدادی از واحدها در آذرماه تحویل شود، گفت: در کل کشور قرار بود 140 هزار واحد آماده تحویل شود و در استان قزوین این تعداد هزار و 50 واحد بود که هم اکنون نیز آماده تحویل این تعداد هستیم.

محمدزاده تصریح کرد: بخشی از طرح مسکن با تامین زمین از سوی سازمان مسکن و بخشی از سوی متقاضی تامین شد و با کارهای انجام شده تا پایان سال هم امیدواریم دو هزار واحد آماده تحویل شود.

مسکن شهرستان آبیک جلوتر از زمان پیش بینی شده

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی گفت: در سفر وزیر مسکن و شهرسازی به استان و در بازدید از طرحهای مسکن مهر قول دادیم 500 واحد شهرستان آبیک در هفته دولت افتتاح شود که امروز خوشبختانه به تعهد خود عمل کرده ایم بطوری که میزان پیشرفت طرح در آبیک از همه شهرهای استان جلوتر است و قابلیت افتتاح دارند.

وی افزود: در بخشی از طرح در آبیک که در اختیار تعاونی هاست با تاخیر مواجه هستم که با حل این مشکل به وعده خود عمل خواهیم کرد.

محمدزاده اظهار داشت: ‌در سه ماه تابستان سرعت اجرا کمتر شد اما با تشکیل جلسات متعدد در استانداری مشکل اجرایی آبیک را حل کردیم و طرحهای مسکن آبیک این قابلیت را دارد که تا پایان امسال 70 درصد واحدها به متقاضیان واگذار شود.

وی سهمیه مسکن آبیک را هزار و 400 واحد اعلام کرد و گفت: امیدواریم تا چند ماه آینده شاهد استقرار متقاضایان در این واحدها باشیم.

180 واحد در بوئین زهرا ساخته می شود

نادر محمدزاده گفت: در شهرستان بوئین زهر ا که در زمره شهرهای کمتر از 20 هزار نفر است 16 شهر در این حوزه قرار دارد که واحدهای این شهر در مرحله سقف است.

وی گفت: اجرای این طرح در بوئین زهرا در اجرا کمی تاخیر دارد که با توجه به آزمایش زمین و خاک، طرحها از پنج طبقه به سه طبقه کاهش یافته است.

این مسئول همچنین گفت: هیچکدام از طرحهای مسکن مهر در استان قزوین در روی میز سازمان مشکلی ندارد و همه مجموعه ها تلاش می کنند تا این کار با همه سختی و هماهنگی هایی که در روند اجرا دارد با تعامل منطقی دستگاههای اجرایی انجام

شود و اشکالات جزئی در کار طبیعی است.

واحدهای تاکستان در مرحله نازک کاری است

محمدزاده ساخت مسکن مهر در شهرستان تاکستان را در مرحله نازک کاری دانست و گفت: در این طرح ابتدا در وضع قراردادهای آماده سازی مشکلاتی وجود داشت که برطرف شد و برخی طرحها در مرحله اسکلت بندی است که باید سرعت کار

شتاب بیشتری گیرد زیرا کمی از زمان بندی پیش بینی شده عقب هستیم.

وی اضافه کرد: در تاکستان 800 واحد ساخته می شود که در اواخر امسال یک سوم تا نیمی از طرحها در این شهرستان تکمیل و تحویل خواهد شد. 12 هزار واحد در شمال محمدیه (مهرگان) به مرحله نازک کاری رسید رئیس سازمان مسکن و شهرسازی گفت: در شهرستان البرز در دو بخش فعالیتها اجرایی شده است، در شهر الوند هزار و هشت واحد در مرحله سقف است که در این شهرستان بدلیل وجود مشکل زمین، کار اجرایی کمی دیرتر شروع شد که مرحله 400 واحدی خوب پیش می رود و با حل مشکل طرح 600 واحدی این طرح نیز عملیاتی خواهد شد. وی گفت: در شهر محمدیه که سرباری شهر قزوین را بر دوش می کشد در شهرک مهرگان 12 هزار واحد در بالای اتوبان و شمال این شهر در مرحله زدن سقف و نازک کاری است و این طرح بزرگ بخوبی پیش می رود.

محمدزاده یادآور شد:‌ متوسط میزان اجرا و پیشرفت کار در شهرک مهرگان قزوین قابل قبول است و بر طبق یک نظام زمان بندی شده قرار است طرح هایی که قرارداد نازک کاری را نبسته اند بزودی این کار را انجام دهند.

قزوین؛ رتبه اول در کیفی سازی مسکن مهر



وی اجرای طرح مسکن مهر در قزوین را در مقایسه با سایر استانهای کشور جلوتر دانست و اظهار داشت: از لحاظ تامین زمین و ‌تعیین تکلیف پروژه ها، 100 درصد کار اجرایی شده است و در وضعیت بسیار خوبی هستیم و در کیفیت ساخت با استفاده از مصالح مناسب، نظارت فنی، رعایت استانداردها در کشور رتبه برتر را کسب کردیم و اول شدیم.

وی گفت: کسب رتبه برتر به خاطر بهترین کیفیت ساخت، استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد، نظارت جدی ودقیق و فرآیند کار که استفاده از بتن های آماده، تست جوش و سایر نکات فنی بدست آمده است.

قزوین در زمان بندی طرح، در رده پنج استان برتر کشور

محمدزاده گفت: با ارزیابی مستمر توسط وزارت مسکن و شهرسازی از طرح مشخص شده است که در زمان بندی طرح مسکن مهر هم در زمره پنج استان برتر کشور قرار داریم ودر موارد خاصی مانند افتتاح و بهره برداری از طرحها باید گفت همه طرحها به صورت یکسان در استان پیش می رود و از لحاظ تعداد افتتاح طرحها در ردیف استانهای میانه و متوسط کشور هستیم اما از اواخر امسال و اوایل سال آینده بیشترین افتتاح واحدها را در مناطق مختلف استان بطور همزمان خواهیم داشت.

خدمات زیربنایی طرح مسکن مهر تامین می شود

محمدزاده در ادامه تشریح ساخت و ساز مسکن مهر گفت: با تفاهم انجام شده با ادارات مختلف برای تامین آب، برق، گاز و مخابرات طرحها اقدام شده و مهمترین طرح بزرگ استان در شهرک مهرگان هم که خدمات نداشت اخیرا بر رفع موانع کار

خدمات رسانی آغاز شده و در ساخت خدمات روبنایی مانند مسجد، مدرسه، درمانگاه کارها آغاز شده است.

وی تصریح کرد: ساخت مسجد در تاکستان آغاز شده و مسجد آبیک در مرحله زدن سقف است و چهار مسجد هم در شهرک مهرگان ساخته می شود، همچنین فضاهای ورزشی و فرهنگی در شهر محمدیه پیش بینی شده و یک مجتمع بزرگ تجاری در

12 طبقه در شهرک مهرگان ساخته خواهد شد که خدمات مورد نیاز مردم ساکن در این شهرک تامین خواهد شد.

وی ساخت درمانگاه و مراکز درمانی، جایگاه سوخت و مراکز تفریحی و بوستان را از دیگر طرحهای پیش بینی شده در طرح مسکن مهر استان قزوین دانست.

محمد زاده طرح مسکن مهر را بهترین شیوه خانه دار شدن افراد کم درآمد دانست و اظهار داشت: کمترین آورده متقاضی در این طرح دو میلیون تومان و بقیه پنج تا 12 میلیون تومان است که مابقی هزینها از طریق تسهیلات تامین می شود و با کمترین

هزینه می توانیم افراد کم درآمد را صاحب خانه کنیم.

100 هزار نفر در پروژه های مسکن مهر استان قزوین ساکن می شوند

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین گفت: با اجرای طرح مسکن مهر در استان قزوین 18 هزار واحد عملیاتی شده است که بیش از 10 هزار واحد به صورت سه جانبه شر وع شده است که در صورت تکمیل این طرحها بیش از 100 هزار نفر در واحدهای ساخته شده سکونت خواهند کرد.

نیاز متقاضیان مسکن در قزوین تا سال 92 تامین می شود

این مسئول اظهار امیدواری کرد: در صورت ساخت سالانه شش هزار واحد مسکونی در استان تا سال 1392 تمام نیازمندان مسکن در استان صاحب خانه می شوند و این مشکل برطرف می شود.

فرخ زاد رئیس سازمان نظام مهندسی استان قزوین هم در مورد این طرح گفت: طی دو سال گذشته دو میلیون و 800 هزار مترمربع ساخت و ساز در استان صورت گرفته که گردش پولی این حجم کار ساختمانی پنج هزار و 600 میلیارد ریال بوده است.

یکی از متقاضیان که کارگر یکی از کارخانه های شهر صنعتی البرز است در این باره گفت: من ابتدا فکر می کردم این طرح محقق نشود اما امروز که ساخت و سازها به مرحله اسکلت و سفت کاری رسیده امیدوار شده ایم که می توانیم صاحب خانه شویم.

یک زن سرپرست خانوار هم به خبرنگار مهر در قزوین گفت: شهرک مهرگان فاصله زیادی از شهر قزوین دارد و اگر بخواهیم در آن ساکن شویم به خدمات زیادی مثل کلانتری برای تامین امنیت، خدمات آب و برق و گاز نیازمندیم که باید به سرعت تامین شود چون در سالهای اول با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

وی افزود: البته مجموعا از همه مسئولان بویژه دولت تشکر می کنم که بهر حال مارا صاحب خانه خواهد کرد ولی امیدوارم از امروز به فکر کمبودهای مناطق مختلفی که طرح مسکن مهر در آنها اجرا می شود باشند.

یک کارمند هم گفت: هماهنگی و واریز یکسان وجه در تعاونیها بدلیل هماهنگ کردن افراد کمی کار را عقب انداخته است اما باید با همکاری متقاضیان و کمک بیشتر مسئولان این طرحها بموقع آماده تحویل شود تا ما از فشار سنگین اجاره واحد مسکونی زودتر رها شویم

این کارمند هم از اینکه مدتی است مسکن از مسیر دلالان خارج شده و نیازمندان می توانند با هزینه کم صاحب خانه شوند ابراز خوشحالی کرد.

مسکن مهر به عنوان بزرگترین طرح دولت برای تامین مسکن گروههای کم درآمد به صورت مشارکتی با تعاونی ها و مردم و کمک قابل توجه تسهیلات بانکی که در طول یکی دوسال آینده با افتتاح بخش اعظم آنها امید خانه دار شدن را در مردم زنده کرده است در بین جوانان و سرپرستان خانوار و زوجهای جوان از استقبال بیشتری برخوردار شده است.

هرچند در ابتدا تامین زمین در استان با مشکلات جدی مواجه شد اما با همت و عزم جدی مسئولان استان بویژه استاندار، معاونان استانداری، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و مدیران دستگاههای خدمت رسان این طرح در استان از روند قابل قبولی برخوردار شده بطوری که پیش بینی می شود با افتتاح اولین سری این واحدها در ماه آینده و پایان سال جاری و اسکان متقاضیان در آنها خیل متقاضیان در دور بعد که طرح را بصورت عملیاتی دیده اند بیشتر شود.

طرح مسکن مهر در صورت تامین خدمات زیربنایی و خدمات شهری و رفع مشکلات موجود و تسریع در اجرا می تواند به عنوان یکی از کارهای ارزشمند دولت در تامین سرپناه برای مردم کم درآمد و کمک به تامین هزینه های زندگی مردم به عنوان خدمتی بزرگ در فعالیت دولت دهم ثبت و ضبط شود.



امید است با کنترل قیمت مسکن از سوی دولت و پیگیری روند ساخت مسکن مهر و جلوگیری از ورود دلالان به طر حهای خانه سازی بتوان امیدوار بود در درازمدت تمام نیازمندان به مسکن با کمک دولت و از طریق طرح مسکن مهر صاحب خانه شوند و با آرامش بیشتری زندگی کنند.