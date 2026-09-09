خبرگزاری مهر - گروه استان ها: حوادث تروریستی در سیستان و بلوچستان طی سال‌های گذشته نشان داده است که قربانیان این اقدامات، محدود به یک قوم یا مذهب خاص نیستند. در تازه‌ترین رخدادها، طی کمتر از دو روز، سه نیروی سپاه در شمال و جنوب استان به شهادت رسیدند؛ دو پاسدار شیعه در منطقه کورین زاهدان و یک پاسدار اهل سنت در بخش پارود شهرستان راسک.

ابوالفضل عودی و کیوان رامرودی در حمله تروریستی منطقه کورین زاهدان و عبدالرئوف اسحاقی از پاسداران اهل سنت در حادثه تروریستی بخش پارود راسک به شهادت رسیدند؛ رخدادی که بار دیگر نشان داد اقدامات تروریستی، شیعه و سنی نمی‌شناسد و هدف اصلی آن ایجاد ناامنی و برهم زدن آرامش عمومی است.

بررسی حوادث تروریستی در استان نیز بیانگر آن است که در سال‌های گذشته، نیروهای نظامی، مردم عادی و شهروندان شیعه و اهل سنت، همگی در معرض این اقدامات قرار داشته‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تروریسم، فارغ از تفاوت‌های مذهبی و قومی، امنیت و همبستگی اجتماعی را هدف قرار می‌دهد.

قرار گرفتن نام یک شهید اهل سنت در کنار دو شهید شیعه در تازه‌ترین حوادث، بار دیگر این واقعیت را برجسته کرده است که مواجهه با تروریسم، مسئله‌ای فراتر از مرزبندی‌های مذهبی است. در این میان، توجه به وجه مشترک قربانیان و پیامدهای این حوادث می‌تواند تصویری دقیق‌تر از ماهیت اقدامات تروریستی و آثار آن بر امنیت و آرامش سیستان و بلوچستان ارائه دهد.

تنها راه شکست تروریست؛ وحدت و همدلی مردم شیعه و سنی است

مولوی عبدالرحمن عارفی نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن محکومیت حوادث تروریستی اخیر سطح استان گفت: دشمنان امنیت و آرامش مردم، میان شیعه و سنی تفاوتی قائل نیستند و هدف اصلی آنان ایجاد ناامنی، ضربه زدن به وحدت مردم و تضعیف انسجام ملی است.

این عالم اهل سنت اظهار کرد: وقتی یک حادثه تروریستی در سیستان و بلوچستان اتفاق می‌افتد، قربانیان آن از یک مذهب خاص نیستند؛ در بسیاری ازحوادث تروریستی استان، برادران شیعه و اهل‌سنت در کنار یکدیگر به شهادت رسیده‌اند و این نشان می‌دهد تروریست‌ها دشمن همه مردم فارق از قوم و مذهب هستند.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند با تحریک احساسات مذهبی، میان مردم استان اختلاف ایجاد کند و حوادث امنیتی را به مسئله‌ای میان شیعه و سنی تبدیل کند، در حالی که مردم سیستان و بلوچستان سال‌هاست در کنار یکدیگر زندگی کرده و در غم و شادی شریک بوده‌اند.

مولوی عارفی تصریح کرد: خون شهید شیعه و خون شهید اهل‌سنت برای ملت ایران محترم است و شهادت آنان در یک میدان، نشان‌دهنده این واقعیت است که امنیت کشور با همکاری همه اقوام و مذاهب تأمین می‌شود.

جوانان اهل‌سنت همچون شیعیان؛ بخشی از بدنه خدمت و امنیت کشور بوده و در این راه شهید می شوند

وی ادامه داد: یکی از نشانه‌های مهم وحدت واقعی در کشور، حضور جوانان اهل‌سنت در بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی است؛ امروز جوانان اهل‌سنت در مجموعه‌های مختلف اداری، نظامی، انتظامی، فرهنگی و اجتماعی کشور مشغول خدمت هستند و این ظرفیت باید بیش از گذشته دیده شود.

امام جمعه اهل سنت چابهار گفت: جوان اهل‌سنتی که در دستگاه‌های انتظامی و اجرایی کشور خدمت می‌کند، خود را جدا از جمهوری اسلامی نمی‌داند؛ او بخشی از همین ملت و همین سرزمین است و برای امنیت، پیشرفت و آبادانی کشور تلاش می‌کند.

وی تأکید کرد: دشمنان باید بدانند که نمی‌توانند با اقدامات تروریستی میان شیعه و سنی فاصله ایجاد کنند؛ همواره پاسخ مردم استان به این توطئه‌ها، حفظ وحدت، هوشیاری و ایستادگی در کنار یکدیگر است.

مولوی عارفی در پایان خاطرنشان کرد: علما، بزرگان، جوانان و همه اقشار جامعه نباید اجازه دهند جنایت تروریست‌ها به اختلاف مذهبی تبدیل شود؛ زیرا تروریسم دشمن مشترک همه مردم است و وحدت مردم، بهترین پاسخ به این تهدیدهاست.

شهادت شیعه و سنی در حوادث تروریستی؛ واقعیتی که خط‌کشی مذهبی را رد می‌کند

حجت اسلام والمسلمین غلامرضا دهقان، امام جمعه خاش در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به سابقه حوادث تروریستی در سیستان و بلوچستان گفت: دشمنان ایران اسلامی تلاش می‌کنند با اقدامات تروریستی و ایجاد ناامنی، میان مردم شیعه و سنی فاصله ایجاد کنند، اما واقعیت میدان نشان داده است که تروریسم دشمن مشترک همه مردم است.

وی بیان کرد: در حوادث تروریستی سیستان و بلوچستان، بارها شاهد بوده‌ایم که شیعه و سنی در کنار یکدیگر به شهادت رسیده‌اند؛ این مسئله یک پیام روشن دارد و آن اینکه تروریست‌ها برای جان انسان‌ها و اعتقادات مردم ارزشی قائل نیستند و هدف آنان ایجاد ناامنی و ضربه زدن به وحدت ملی است.

حجت الاسلام دهقان افزود: اگر دشمن به دنبال دفاع از اهل‌سنت یا شیعه باشد، نباید شاهد شهادت برادران اهل‌سنت و شیعه در کنار یکدیگر باشیم؛ واقعیت این است که مردم سیستان و بلوچستان، قربانی تروریسم هستند و باید در برابر این پدیده با وحدت و هوشیاری ایستادگی کنند.

وی تصریح کرد: حضور جوانان شیعه و اهل سنت استان در ادارات نظامی استان نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران ظرفیت استفاده از همه اقوام و مذاهب را فراهم کرده است.

توسعه سیستان و بلوچستان در گرو همدلی شیعه و سنی

امام جمعه خاش ضمن تأکید بر اینکه وحدت یک ضرورت ملی است، خاطرنشان کرد: سیستان و بلوچستان زمانی می‌تواند مسیر توسعه و پیشرفت را با قدرت بیشتری طی کند که همه مردم، فارغ از مذهب و قومیت، در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند میان مردم خط‌کشی ایجاد کند و هر حادثه‌ای را به اختلافات مذهبی نسبت دهد؛ در حالی که شهید شیعه و شهید سنی هر دو فرزندان این سرزمین هستند و خون آنان برای ملت ایران ارزشمند است.

حجت الاسلام دهقان در پایان گفت: راه مقابله با تروریسم، اختلاف و نفرت نیست؛ بلکه باید با تقویت وحدت، افزایش همکاری میان علما و مردم و استفاده از ظرفیت جوانان شیعه و سنی، زمینه سوءاستفاده دشمن از اختلافات را از بین برد؛ همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب نیز بر همزیستی و وحدت شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان تأکید کردند، این وحدت باید به‌عنوان سرمایه‌ای ملی حفظ و تقویت شود.

خون پاک شهدا دشمنان را ناکام می‌گذارد

مولوی محمود سارانی، امام جمعه اهل سنت ادیمی نیمروز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حوادث تروریستی در سیستان و بلوچستان گفت: بررسی حوادث تروریستی اخیر نشان می‌دهد که دشمن برای رسیدن به اهداف خود، شیعه و سنی نمی‌شناسد و هرکس در مسیر تامین امنیت و آرامش مردم قرار داشته باشد، هدف حمله آنان قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در بسیاری از حوادث تروریستی، شیعه و سنی در کنار یکدیگر به شهادت رسیده‌اند و این واقعیت باید برای مردم و به‌ویژه نسل جوان تبیین شود؛ زیرا دشمن تلاش می‌کند جنایت خود را به اختلاف مذهبی نسبت دهد، در حالی که قربانیان این جنایت‌ها از مذاهب مختلف هستند.

مولوی سارانی افزود: سیستان و بلوچستان نمونه روشنی از زندگی مشترک شیعه و سنی است؛ مردم این استان در طول سال‌های گذشته در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند، در مراسم‌های مختلف حضور داشته‌اند و در مواقع سختی نیز پشتیبان یکدیگر بوده‌اند.

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که کمتر به آن پرداخته می‌شود، حضور گسترده جوانان اهل‌سنت در ساختارهای مختلف جمهوری اسلامی است؛ این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای همگرایی ملی است.

امام جمعه اهل سنت ادیمی نیمروز تصریح کرد: جوانان اهل‌سنت خود را بخشی از این کشور می‌دانند و برای پیشرفت آن تلاش می‌کنند؛ بنابراین، هرگونه تلاش برای ایجاد این تصور که اهل‌سنت از ساختار کشور جدا هستند، اقدامی در جهت منافع دشمن است.

وی با بیان اینکه وحدت نباید صرفا در سخن باقی بماند، گفت: امروز وظیفه همه علما و نخبگان این است که اجازه ندهند خون شهدای شیعه و سنی دست‌مایه اختلاف دشمنان این آب و خاک قرار گیرد؛ بلکه باید این خون‌های پاک را به عاملی برای وحدت، همدلی و تقویت امنیت تبدیل کرد.