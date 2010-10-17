وضعیت حقوق بشر در امریکا بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب سازوکارهای نظارتی شورای حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر تمامی اعضای سازمان ملل متحد در یک دوره چهارساله در این شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بر اساس برنامه زمانبندی شورای حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در آمریکا در نشست نهم UPR (بررسی گزارش دوره ای وضعیت حقوق بشر تمامی کشورها) در تاریخ 14 آبان 1389 مورد توجه قرار خواهد گرفت.

نظر به اینکه آمریکا از معدود کشورهایی بلوک غرب است که علاوه بر نقض گسترده حقوق بشر در داخل در زمینه های مختلف به ویژه در رابطه با اقلیت های نژادی، مذهبی و رنگین پوستان، کودکان و دیگر گروه های آسیب پذیر، موارد نقض حقوق بشر آن به داخل سرزمین هایش محدود نمی گردد، بلکه سیاست های این کشور در حمایت از رژیم صهیونیستی، سیاست این کشور در مبارزه با تروریسم و حملات این کشور به افغانستان، عراق و پاکستان، موجب نقض گسترده حقوق بشر و تخلف از کنوانسیون های الزام آور و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشری و همچنین حمایت از ناقضین حقوق بشر شده است.

بر همین اساس در آستانه برگزاری نشست بررسی وضعیت حقوق بشر آمریکا در مقر اروپایی سازمان ملل متحد، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه در نظر دارد تا نشست بررسی وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا در آستانه نشست UPR آمریکا، را روز دوشنبه 3 آبان 1389 ساعت 9 صبح برگزار کند.

در این نشست تخصصی نیم روزه جمعی از شخصیت های برجسته، مقامات، اساتید دانشگاه و اندیشمندان داخلی و خارجی با موضوعات رویکرد ایالات متحده نسبت به مقررات و استانداردهای حقوق بشری، بررسی وضعیت این کشور در رعایت حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بررسی وضعیت بومیان و اقلیت های قومی، نژادی و مذهبی، رنگین پوستان و گروه های آسیب پذر همچون زنان، کودکان، مهاجران و پناهجویان در برخورداری از حقوق بشر و موضوع اسلام ستیزی و نقض حقوق بشر در خارج از آمریکا در نتیجه اشغال عراق و افغانستان و در سایه سیاست مبارزه با تروریسم و نیز حمایت از رژیم صهیونیستی به عنوان بزرگترین ناقض حقوق بشر و حمایت از گروه های تروریستی، بحث و تبادل نظر خواهند داشت.