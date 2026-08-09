به گزارش خبرنگار مهر، استیون کینگ نویسنده آمریکایی است که او را به عنوان «پادشاه وحشت» ملقب کردهاند. کینگ رمانها و داستانهای کوتاه بسیاری بهویژه در ژانرهای وحشت، جنایی و علمی تخیلی نوشته است. برخی از آثار او مانند «آن»، «پیادهروی طولانی»، «کری»، «میزری» و «درخشش» ستایش منتقدان را به خود جلب و فروش بسیار بالایی را تجربه کردهاند. از رمانهای کینگ اقتباسهای متعددی نیز انجام شده است و معروفترین آنها «رستگاری در شاوشنک» به کارگردانی فرانک دارابونت، «درخشش» به کارگردانی استنلی کوبریک و «در کنارم بایست» به کارگردانی راب راینر است.
همچنین رمان «میزری» یک بار در سال ۱۹۹۰ به کارگردانی راب راینر و بازی هنرپیشگانی چون کتی بیتس و جیمز گان ساخته شد و توانست جایزه بهترین بازیگر زن اسکار را از آن خود کند. در سال ۲۰۱۵ نیز یک اقتباس تئاتری از این رمان با بازی لوری متکالف و بروس ویلیس روی صحنه رفت.
در ایران نیز بر اساس این رمان استیون کینگ یک نمایش رادیویی با عنوان «کابوس یک پرستار» در ۶ قسمت تولید و پخش شده است. ایوب آقاخانی تنظیم آن برای رادیو را بر عهده داشته است و نازنین مهیمنی آن را کارگردانی کرده است. اشرفالسادات اشرفنژاد نیز تهیهکننده این اثر است.
در این نمایش رادیویی محسن بهرامی، مونا صفی، محمد پورحسن، محمد مجدزاده، حسن پورگل محمدی و نازنین مهیمنی به ایفای نقش پرداختهاند.
میرطاهر مظلومی گوینده، نرگس موسیپور افکتور و مجید آینه صدابردار این نمایش شنیدنی هستند.
در پنجمین قسمت از این مجموعه میشنویم:
آنی از تمام خروجهای پل از اتاق آگاه است و میداند که پل سنجاق سر او و چاقوی آشپزخانه او را دزدیده است.
آنی برای اینکه مطمئن شود پل نمیتواند فرار کند، روی او عملیات پابند را اجرا میکند؛ او با تبر یک پای پل را از قوزک قطع میکند.
با گذر زمان، پل خود را تماما به خدمت آنی در میآورد و به نوشتن داستان ادامه میدهد. اما حاضر نمیشود تا ادامه رمان را برای آنی تعریف کند و نیز بابت مشکلات ماشین تایپش شکایت میکند. آنی که نمیخواهد کنترل اوضاع را از دست دهد، انگشت شصت پل را میبرد.
پس از آن، یک پلیس به خانه آنی میآید و پل با زیرسیگاری شیشه اتاق را میشکند تا توجه او را جلب کند. پلیس متوجه پل میشود اما آنی با صلیب او را زمین میزند و هیچ کاری هم از دست پلیس بر نمیآید. پس از آن، آنی با ماشین چمنزنی، مرد پلیس را از بین میبرد. بهنظر میرسد مجازاتی سنگین در انتظار پل باشد.
آنی پس از این با پل چه میکند؟ آیا پلیسهای دیگری به آنجا خواهند آمد؟ جهنم راه خروج دارد یا نه؟
باهم پنجمین قسمت از نمایش رادیویی «کابوس یک پرستار» را با مدت زمان ۲۶ دقیقه و ۴۶ ثانیه میشنویم.
نظر شما