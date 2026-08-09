حمید احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش دمای هوا و اوج مصرف آب در سراسر استان سمنان اظهار داشت: یکی از راهکارهای تأمین آب مورد نیاز مردم در زمان اوج مصرف، حفر چاههای جدید و شناسایی منابع آبی است.
وی افزود: با هدف شناسایی و احصای منابع جدید آبی، هشت حلقه چاه جدید در دو شهرستان سمنان و شاهرود حفر شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای سمنان با بیان اینکه پنج حلقه از این چاهها در شهرستان شاهرود حفر شده است، گفت: سهم شهرستان سمنان نیز سه حلقه چاه جدید بوده است.
احسانی با اشاره به تداوم خشکسالی و کاهش شدید منابع آبی در استان سمنان بیان کرد: در کنار همه اقدامات و تلاشهای صورت گرفته برای تأمین آب، مدیریت و صرفهجویی در مصرف از مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
مدیریت سطح زیرکشت و رعایت دقیق قوانین و ضوابط بهرهبرداری از منابع آب
وی صرفهجویی و مدیریت مصرف آب را مهمترین راهکار برای مدیریت منابع موجود دانست و افزود: مدیریت مصرف بهویژه در بخش کشاورزی، مدیریت سطح زیرکشت و رعایت دقیق قوانین و ضوابط بهرهبرداری از منابع آب، از جمله اقداماتی است که باید در استان سمنان مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای سمنان همچنین نصب کنتورهای هوشمند و ساماندهی پروانههای بهرهبرداری کشاورزی را از دیگر اقدامات ضروری در حوزه مدیریت منابع آب استان عنوان کرد.
احسانی با تأکید بر برخورد جدی با چاههای غیرمجاز در استان سمنان گفت: در حال حاضر میتوان گفت چاه غیرمجاز فعالی در استان وجود ندارد و در سال جاری نیز با اقدامات انجامشده، ۱۲ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و پلمب شده است.
تأمین آب در کنار مدیریت مصرف
اوجگیری مصرف آب همزمان با افزایش دما در حالی ضرورت استفاده از ظرفیتهای جدید آبی را بیشتر کرده که کاهش منابع آب ناشی از خشکسالیهای مستمر، مدیریت مصرف را به ضرورتی جدی در استان سمنان تبدیل کرده است. در این شرایط، حفر چاههای جدید در کنار اجرای طرحهای مدیریت مصرف، کنترل برداشت از منابع زیرزمینی و برخورد با برداشتهای غیرمجاز دنبال میشود.
با توجه به محدودیت منابع آبی استان، تداوم صرفهجویی در مصرف آب، بهویژه در بخش کشاورزی، مدیریت سطح زیرکشت و استفاده از ابزارهای کنترلی مانند کنتورهای هوشمند میتواند نقش مهمی در صیانت از منابع آبی و تأمین پایدار آب در استان سمنان داشته باشد. اگر بخواهید، میتوانم برای همین خبر چند تیتر و لید حرفهای، متفاوت و مناسب خروجی خبرگزاری مهر هم پیشنهاد بدهم.
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