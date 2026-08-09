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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۴

تاکید العامری بر افزایش سطح آمادگی نیروهای عراقی

تاکید العامری بر افزایش سطح آمادگی نیروهای عراقی

دبیرکل سازمان بدر در دیدار با فرماندهان حشد شعبی بر ضرورت افزایش سطح آمادگی نیروهای عراقی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هادی العامری دبیرکل سازمان بدر با شماری از فرماندهان سازمان حشد شعبی درباره تقویت هماهنگی ها میان نهادهای ذی ربط و بررسی وضعیت عملکرد میدانی و ارتقای سطح آمادگی آنها گفت و گو کرد.

بر اساس این گزارش، هادی العامری روز شنبه در دفتر خود در بغداد میزبان شماری از فرماندهان حشد شعبی بود و در این دیدار آخرین تحولات میدانی و اوضاع مرحله کنونی و همچنین راه های ارتقای توانمندی های لازم نیروهای حشد شعبی و نیروهای امنیتی بررسی شد.

در این دیدار بر اهمیت حفظ سطح بالای آمادگی میدانی در برابر چالش های مختلف تاکید شد.

چندی قبل نیز رسانه های عراقی از افزایش سطح آمادگی امنیتی و رزمی نیروهای این کشور بنا به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح خبر داده بودند.

کد مطلب 6911714

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