جزئیاتی جدید از کشف محوطه تاریخی اشکانی در مسجد سلیمان

به گزارش خبرنگار مهر، کشاورز 75 ساله ای کمتر از یکماه پیش در زمینی به مساحت 56 هکتار از اراضی خود در منطقه ای به نام" 16 مایلی" حد فاصل روستای بتوند و کرائی مسجد سلیمان متوجه یک حفاری غیر مجاز در یکی از تپه های موجود در زمین کشاورزیش شد.

پیش از این، سال 1380یکبار دیگر همین تپه توسط متخلفان حفاری شده بود اما کسی موضوع را پیگیری نکرد. با اینکه آن زمان این کشاورز از اقدام حفاران شکایت کرده بود و مورد تهدید متخلفان قرار گرفته بود اما با مشاهده حفاری جدید، موضوع را به اطلاع دوستداران میراث فرهنگی در خوزستان رساند.

اعضای انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانای خوزستان با مشاهده این تپه حفاری شده در عمق چهار متری زمین به طاقه ها و دیواره های سنگ چینی شده ای برخورد کردند که شباهت بسیاری به نمونه های یافت شده آن و متعلق به دوره اشکانیان در مناطق تاریخی دیگر دارد.

به نظر اعضای انجمن تاریانا سازه های دیگری نیز در این تپه حفاری شده وجود داشته که یا تا کنون توسط حفاران تخریب شده اند و یا در داخل خاک مدفون است. همچنین وجود شکافهای جدید در عمق چهارمتری نشان دهنده آن است که حفاریها شبانه و به مرور زمان طی چند روز متوالی انجام شده و اگر آثار تاریخی در این ناحیه پیدا شده باشد توسط حفاران به سرقت رفته است.

تائید مجوز ساخت دامپروری از سوی سازمان میراث فرهنگی

ساختمان دامپروری که مالک زمین کشاورزی حفاری شده قصد ساخت آن را دارد در 300 متری این تپه قرار گرفته است. مجوز ساخت این دامپروری توسط سازمان میراث فرهنگی تایید شده است چون تنها یک کارشناس از سازمان میراث فرهنگی چندی پیش در این منطقه یک بررسی سطحی انجام داد و اعلام کرد که منطقه باستانی نیست بنابراین بدون اینکه کار کارشناسی دقیقی در این محدوده توسط سازمان میراث فرهنگی انجام شود، مجوز ساخت و ساز را صادر کرده اند.

هرچند که با بررسی بیشتر این تپه و در صورت کشف آثار و محوطه های تاریخی بیشتر در این محدوده اقدام نادرست سازمان میراث فرهنگی خوزستان در بی توجهی به محوطه های تاریخی را بیش از پیش آشکار می کند اما تا کنون کارشناسی از سازمان متولی نگهداری از آثار تاریخی از منطقه حفاری شده بازدید نکرده است.



شواهد تاریخی بودن منطقه بتوند و کرائی

منطقه بتوند و کرائی دارای بافت تاریخی منحصر به فردی است به گونه ای که اداره میراث فرهنگی شوشتر قصد دارد بافت تاریخی این مناطق را به همراه بافت تاریخی روستای کوه زرد به ثبت در فهرست آثار ملی برساند اما تا به حال هیچ گونه بهره برداری تاریخی از این منطقه انجام نشده است.



لزوم اتخاذ تصمیمات سریع برای جلوگیری از سرقت سارقان

لزوم اقدامات باستان شناسی در این منطقه می تواند منجر به کشف لایه های قدیمی تر و سازه های دیگر آن شود و مهمتر آنکه با اعمال اقدامات حفاظتی از این منطقه و کاوش باستان شناسان احتمال هر گونه سرقت و حفاری دیگر توسط متخلفان از بین خواهد رفت به شرط آنکه اطاله زمان در کاوش این منطقه منجر به یادآوری موضوع حرکت متروی اهواز از روی شهر تاریخی اردشیر هرمز و تخریب یک محوطه تاریخی دیگر نشود!