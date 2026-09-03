ایجاد بازارچه مرزی مشترک در شلمچه و توسعه گردشگری درمانی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاح پل شهدای خرمشهر که با اعتبار ۳۰ هزار میلیارد ریال احداث شده است، اظهار کرد: آبادان و خرمشهر علاوه بر جایگاه تاریخی و نقش برجسته در مقاومت از ظرفیت‌های قابل توجهی برای تولید، اشتغال و رشد برخوردارند و مسیر توسعه پایدار این منطقه باید با برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی خرمشهر و روحیه مقاومت ملت ایران افزود: ایستادگی مردم در برابر تجاوز رژیم بعث عراق نمونه‌ای روشن از انسجام ملی بود که امروز نیز عزت و جایگاه ملت ایران ریشه در همین روحیه دارد.

استاندار خوزستان با تأکید بر اهمیت حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در استان گفت: بازدید چند روزه نمایندگان از مناطق مختلف خوزستان، فرصت ارزشمندی برای بررسی ظرفیت‌ها و پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای در سطح ملی فراهم کرده است.

موالی‌زاده در خصوص برنامه‌های توسعه تجارت مرزی تصریح کرد: بر اساس تفاهمات انجام‌شده با طرف عراقی، ایجاد بازارچه مرزی مشترک در شلمچه در دستور کار قرار گرفته و مقدمات اجرای آن فراهم شده است.

وی افزود: گمرک خرمشهر به‌صورت ۲۴ ساعته فعال شده و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، ظرفیت دروازه خرمشهر از ۴۰ متر به ۸۰ متر افزایش یافته تا زمینه تسهیل تردد کامیون‌ها و توسعه مبادلات تجاری فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های حوزه سلامت در جنوب استان گفت: توسعه گردشگری و به‌ویژه گردشگری درمانی یکی از محورهای مورد توجه در آبادان و خرمشهر است و ارتقای سطح دانشکده علوم پزشکی آبادان به دانشگاه، زمینه مهمی برای توسعه خدمات تخصصی درمانی فراهم کرده است.

استاندار خوزستان در ادامه با اشاره به احداث مرکز پیشرفته جراحی قلب در خرمشهر اظهار داشت: با تکمیل این طرح، ظرفیت خدمات تخصصی درمانی در جنوب خوزستان افزایش خواهد یافت.

موالی‌زاده با بیان اینکه ساماندهی فضای شهری و بهره‌گیری از ظرفیت سواحل از برنامه‌های توسعه‌ای است، افزود: طرح ایجاد شهرک صنعتی در محدوده بین بهمنشیر و اروند و توسعه محورهای راه مانند اهواز ـ خرمشهر، از دیگر برنامه‌های تقویت زیرساخت‌ها و اشتغال‌زایی در منط

قه است.