خون شهیدان ایران در حال ثمر دادن است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اردبیل ، دکتر محمود احمدی نژاد ، امروز یکشنبه در مراسم دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران که در سالن ولایت سپاه حضرت عباس اردبیل برگزار شد با اشاره به سفر خود به لبنان اظهار داشت: روحیه ایثارگری موجب شد که مردم لبنان علیرغم تهدیدات جلوی رژیم صهیونیستی بایستند.

وی تصریح کرد: روحیه ایثارگری باعث شد که همین لبنان کوچک که در معادلات سیاسی قدرتمندان به شمار نمی آمد، دنیا را متحول کند.

رئیس جمهور با طرح این سئوال که چرا فاسدان عالم از ملت ایران عصبانی هستند؟ گفت: اگر آنها امروز به ملت ایران بگویند شما هسته ای شده اید ولی کاری به کار دنیا نداشته باشید و در برابر صهیونیست ها که فلسطین را اشغال کرده اند و همچنین اشغال عراق و افغانستان سکوت کنید ، آنها به ایران اتم می دهند ، پول می دهند ، اما مگر می توانیم بی تفاوت باشیم.

احمدی نژاد با بیان اینکه ما نمی توانیم منافع خود را بگیریم در حالی که برادران و خواهران ما زیر چرخ های استکباری له شوند ، گفت: چون این گونه نیستیم پس در دنیا اثر می گذاریم پس چون اثرگذاریم آنها از دست ما عصبانی هستند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مستکبران دیگر نمی توانند کاری کنند و کارشان تمام است و دست و پایی که می زنند نشانه ضعف آنان است، اضافه کرد: در سفر نیویورک جنگ روانی به راه انداخته بودند هم کنون نیز همین طور است به خیال خود می خواستند مقداری ملت ایران را متزلزل کنند، اما من با هر کدامشان که در سفر نیویورک صحبت می کردم می گفتم که آیا شما می توانید به ایران جسارتی کنید؟ کدامتان می توانید غلطی کنید؟ آنها عصبانی اند و با همین عصبانیت به گور واصل خواهندشد.

وی با بیان اینکه شرایط دنیا عوض شده است خطاب به خانواده شهدا و ایثارگران، گفت: به شما بشارت می دهم که خون شهیدان شما در حال ثمر دادن است نه تنها در ایران بلکه در تمام نقاط دنیا، نه تنها در اسیا و آفریقا بلکه در خود آمریکا.

احمدی نژاد اضافه کرد: دستپاچگی روسای آمریکایی را ببینید ، نظم فکری خود را از دست داده اند و نمی دانند که در برابر ملت ایران چه بکنند؟ روزی خواهد رسید که آنها در کمال خفت بیایند و از ملت ایران عذرخواهی کنند و تقاضای داشتن برقراری ارتباط کنند ، چون در همه چیز به بن بست رسیده اند.

رئیس جمهور تصریح کرد: آنها نه تنها با مردم لبنان بلکه با مردم سوریه و سایر کشورهای منطقه طرف هستند.

وی با تاکید بر اینکه به زودی هیکل منحوس نظام استکباری فرو خواهد ریخت، گفت: این وعده خداست که البته همه اینها حاصل ایثارگری شما خانواده شهدا است.

احمدی نژاد گفت: هم اکنون همه ملت ها و دولت های آزاده دنیا نام ایران و ملت ایران را با افتخار می برند.

رئیس جمهور در ادامه به موضوع تحریم ها اشاره کرد و افزود: آن چیزی که آنها روی کاغذ نوشتند و به تصور خودشان ملت ایران را از شش جهت قفل کرده اند و گفته بودند که ظرف 4-5 ماه کلک ایران را می کنیم الان 5 ماه گذشته است آیا شما اثری از تحریم های آنان را می بینید.

احمدی نژاد افزود: حتی خود کسانی که تحریم ها را امضا کرده اند ، مخفیانه به ما می گویند که می خواهیم با شما کار اقتصادی انجام دهیم اما به شرطی تبلیغ نشود.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: انسانیت انسان با ایثار نشان داده می شود.

وی با بیان اینکه خانواده های شهدا با ایثار خود مسیر تاریخ را به سمت کمال سعادت انسانی تغییر داده اند، گفت: کسانی که خواب و آرامش بشریت را آشفته کرده اند، کسانی که راه جدیدی را که راه سعادت ، راه خدا و انبیا الهی در برابر بشر گشودند.

احمدی نژاد با بیان اینکه تجلیل از پدر و مادر یک شهید معانی گوناگونی در بر دارد ، اضافه کرد: اول قدرشناسی است، قدرشناسی یک ملت بزرگ از یک قهرمان بزرگ، ملت ما تا آخر خود را مدیون ایثارگران خواهد دانست، نه تنها ملت ما بلکه همه ملت های عالم و نه تنها این نسل بلکه نسل های متوالی همه به وجود خانواده های شهیدان، جانبازان و آزادگان افتخار می کنند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه راه همان راه است، تصریح کرد: اگر دنبال پیشرفت ، عزت ، سعادت و خیر دنیا و آخرت هستیم راه همان است. تنها راه سعات، پافشاری بر ارزشهای الهی و آمادگی ایثار در راه تحقق آرمانهای الهی می باشد.

وی اضافه کرد: کسانی که آرمان الهی ندارند مانند مردگان هستند و کسانی که بر آرمانهای الهی پافشاری نکنند دنباله روان مردگانند.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه انسان با آرمانهای بلند الهی و انسانی تعریف می شود، افزود: قبل از ما میلیاردها انسان آمده اند و رفته اند اما فقط نام ایثارگران و کسانی که در راه آرمانهای الهی فداکاری کرده اند جاودانه مانده است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تجلیل از پدران و مادران شهیدان تاکیدی بر این حقیقت است که ملت ایران همچنان بر این راه نورانی ایستاده است و همین مسئله دنیا را دگرگون کرده است.

وی با بیان اینکه اگر ملت ما ملت خوب و آرمانخواهی بود اما پافشاری و فداکاری در راه آرمانهای الهی نبود امروز نه تنها عزت و افتخاری نداشت، بلکه فرصت ماندگاری هم نداشت، گفت: در طول تاریخ هرجا که فداکاری در آرمانهای الهی اتفاق افتاده نزد نوع بشر و ملت ها موجب افتخار و عزت است چرا که فطرت انسانها به ایثارگری در راه آرمانهای الهی احترام می گذارد.

احمدی نژاد گفت: در عالم هیچ خوبی واقع نمی شود و هیچ زیبایی بوجود نمی آید مگر اینکه در پس او یک ایثاری نهفته باشد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امروز هم نیازمند روحیه ایثارگری هستیم ، گفت: البته این جمله معنایش این نیست که همه شهید یا جانباز شویم بلکه کسی که در راه خدا حرکت می کند همیشه شهید و جانباز است و معنی اش این است که روحیه ایثار قدرتی را در دل ملت بوجود می آورد که همه دشمنان را وادار به عقب نشینی می کند.