گروه 50 نفره خبرنگاران ورزشي آلمان پنجشنبه به ايران مي آيند

به گزارش خبرنگار" مهر" مسوولان تلويزيون آلمان كه وظيفه پوشش خبري وتصويري ديداردوستانه دوتيم ايران وآلمان را برعهده دارند، ازچند روزپيش اولين گروه فيلمبرداري خود را به ايران اعزام كرده اند تا مقدمات كاررا فراهم كند.

اين گروه روزجمعه درورزشگاه آزادي حضوريافت وازديدارتيمهاي پرسپوليس وملوان تصويربرداري كرد. قراراست سايراعضاي اين گروه تصويربرداري كه حدود 50 نفراست روزپنجشنبه هفته جاري وارد تهران شوند.

مسوولان ورزشگاه آزادي تهران كه اين ورزشگاه را براي ديدارايران وآلمان آماده كرده اند، قصد دارند جايگاه ويژه اي را به گروه فيلمبرداري شبكه ZDF اختصاص دهند تا آنها به بهترين شكل ممكن اين ديداررا تحت پوشش تصويري خود قراردهند.

گفتني است: ديداردوستانه تيمهاي فوتبال ايران وآلمان روزشنبه هفته آينده درورزشگاه يكصد هزارنفري آزادي تهران برگزارخواهد شد.