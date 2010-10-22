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۳۰ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۸

خرید تضمینی سویا در گلستان آغاز شد

خرید تضمینی سویا در گلستان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون روستایی گلستان از آغاز خرید تضمینی محصول سویا از کشاورزان استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نقی اسدی عصر پنجشنبه در حاشیه آغاز اجرای این طرح در گرگان افزود: این محصول با نرخ پنج هزار و 350 ریال به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری می شود.

وی اظهار داشت: این نرخ به ازای خرید هر کیلو گرم سویا با دو درصد ناخالصی و 12 درصد رطوبت است و وجه سویاکاران کمتر از 24 ساعت پس از خرید پرداخت می شود.
 
وی از کشاورزان خواست با ارائه شماره حساب بانکی کشاورزی یا ملی به شرکتهای تعاونی روستایی و اتحادیه های روستایی برای دریافت وجه محصولات اقدام کنند.
 
وی بیان داشت: سال گذشته 117 هزار تن محصول سویا از کشاورزان استان خریداری شد.
 
گلستان 53 هزار هکتار اراضی زیر کشت سویا دارد و در تولید دانه های روغنی حرف اول در کشور را می زند.
کد مطلب 1175741

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