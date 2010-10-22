خرید تضمینی سویا در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نقی اسدی عصر پنجشنبه در حاشیه آغاز اجرای این طرح در گرگان افزود: این محصول با نرخ پنج هزار و 350 ریال به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری می شود.

وی اظهار داشت: این نرخ به ازای خرید هر کیلو گرم سویا با دو درصد ناخالصی و 12 درصد رطوبت است و وجه سویاکاران کمتر از 24 ساعت پس از خرید پرداخت می شود.

وی از کشاورزان خواست با ارائه شماره حساب بانکی کشاورزی یا ملی به شرکتهای تعاونی روستایی و اتحادیه های روستایی برای دریافت وجه محصولات اقدام کنند.

وی بیان داشت: سال گذشته 117 هزار تن محصول سویا از کشاورزان استان خریداری شد.

گلستان 53 هزار هکتار اراضی زیر کشت سویا دارد و در تولید دانه های روغنی حرف اول در کشور را می زند.