قیمت طلا و سکه در ۶ شهریور؛ طلا ۲۱ میلیون و ۹۰۷ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات امروز، جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵، با ثبت قیمتهای جدید در بازار داخلی دنبال شد. بر اساس آخرین نرخهای ثبتشده، قیمت هر اونس طلای جهانی ۴ هزار و ۵۹۵ دلار اعلام شده است.
در بازار داخلی، هر مثقال طلا یا مظنه تهران به ۹۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۲۱ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۸۰۰ تومان معامله میشود.
قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز ۲۹ میلیون و ۲۰۷ هزار تومان اعلام شده است.
در بازار سکه، قیمت سکه طرح جدید به ۲۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و سکه طرح قدیم نیز ۲۱۵ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
بررسی نرخ انواع قطعات سکه نشان میدهد نیمسکه در معاملات امروز ۱۱۱ میلیون تومان قیمت دارد.
همچنین هر قطعه ربعسکه با نرخ ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی با قیمت ۳۱ میلیون تومان معامله میشود.
در مجموع، بازار طلا و سکه امروز در شرایطی فعالیت میکند که قیمت طلای جهانی همچنان در محدوده بالای ۴ هزار و ۵۰۰ دلار قرار دارد. تحولات بازار جهانی، نوسانات نرخ ارز و میزان تقاضا در بازار داخلی از مهمترین عوامل اثرگذار بر روند قیمت طلا و سکه محسوب میشوند.
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