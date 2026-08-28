به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شیرازی شامگاه جمعه در تجمع شبانه مردم رشت با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی اظهار کرد: دشمن همه گزینه‌ها را از تهاجم فرهنگی و کودتا گرفته تا فتنه، تهدید، تحریم و جنگ تحمیلی آزموده، اما هیچ‌یک نتوانسته است ملت ایران را از مسیر انقلاب بازدارد.

وی با بیان اینکه دنیای کفر در مقاطع مختلف در برابر انقلاب اسلامی صف‌آرایی کرده است، افزود: امام خمینی (ره) در ابتدای شکل‌گیری نظام اسلامی فرمودند «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» و اجرای همه طرح‌های دشمن نیز نشان داد که آمریکا در برابر اراده ملت ایران توان مقابله ندارد.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به تحولات منطقه و تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: امروز دنیا فهمیده است که پایان استکبار نزدیک است و عمر رژیم سفاک صهیونیستی نیز به پایان خود نزدیک شده است.

شیرازی تصریح کرد: تفاوت ملت ایران با دشمنان این است که گزینه‌های ما روی میز نیست؛ گزینه‌های ما در میدان و خیابان است. حمایت از ولایت، وحدت ملت و اجرای فرامین ولی‌فقیه از جمله این گزینه‌هاست.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی تصریح کرد: برخی سخنان بوی تفرقه می‌دهد، اما این ملت در برابر تهدیدها ایستاده و اجازه نخواهد داد به وحدت کشور و صفوف متحد مردم ایران خدشه‌ای وارد شود.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و تهدیدهای خارجی گفت: ملت ایران بر ارزش‌های خود ایستاده است و سخن حاج قاسم سلیمانی را فراموش نمی‌کند که «ما ملت امام حسینیم»؛ ملتی که زیر سم ستوران می‌رود اما ذلت نمی‌پذیرد.

شیرازی درباره موضوع انتقام نیز گفت: انتقام باید گرفته شود و خواهد شد، اما انتقام جمهوری اسلامی ایران صرفاً در کشتن یک فرد خلاصه نمی‌شود؛ بلکه پاسخ واقعی، شکستن قدرت آمریکا و به زیر کشیدن ساختار سلطه این کشور است.

وی با اشاره به مواضع اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز اظهار کرد: مدیریت جدید بر تنگه هرمز در حال اجراست و نیروهای مسلح، نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی ارتش و مسئولان کشور در این مسیر یک قدم عقب‌نشینی نخواهند کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجا همچنین با اشاره به موضوع غرامت و خسارت‌های واردشده گفت: جمهوری اسلامی ایران در برابر خسارت‌ها کوتاه نخواهد آمد و در صورت ضرورت، منافع و اموال آمریکا در نقاط مختلف جهان هدف پاسخ قرار خواهد گرفت.

شیرازی با اشاره به تجربه تاریخی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با رژیم پهلوی و صدام اظهار کرد: روزی مردم می‌گفتند شاه را از کشور بیرون می‌کنیم و برخی می‌خندیدند، اما ملت ایران شاه را بیرون کرد. روزی نیز گفته شد صدام شکست خواهد خورد، اما امروز صدام کجاست و چه سرنوشتی پیدا کرده است؟

وی افزود: امام شهید ما فرمودند نسل جوان امروز نابودی آمریکا، نابودی اسرائیل و تشکیل نظام ملی فلسطین را خواهد دید و ما یقین داریم ایستادگی ملت و نیروهای مسلح در میدان، این مسیر را دنبال خواهد کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجا با هشدار به آمریکا گفت: هر تلاش آمریکا برای فشار بر ملت ایران مانند آب در هاون کوبیدن است. ملت ایران را امتحان نکنید؛ ملتی که از مرگ، تهدید، تحریم و شهادت نمی‌ترسد و سینه خود را برای شهادت آماده کرده است، با تهدید عقب‌نشینی نخواهد کرد.

شیرازی با تأکید بر تداوم جمهوری اسلامی ایران گفت: این انقلاب و نظام جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند و دشمنان و مخالفان آن رفتنی هستند.

وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تحولات منطقه اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی در منطقه با ایستادگی ملت ایران و نیروهای مسلح مواجه شده‌اند و این مسیر تا اخراج آمریکا از منطقه ادامه خواهد داشت.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجا با تقدیر از مردم ایران و نیروهای انتظامی گفت: به خادمی در انتظامی کشور افتخار می‌کنیم و خدمت به ملتی که در صحنه‌های مختلف از انقلاب و نظام دفاع کرده است، افتخار بزرگی است.