احمد اسدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: آسمان مازندران از روز جمعه ششم شهریور تا پنجشنبه دوازدهم شهریور تحت تأثیر نوسانات جوی قرار دارد و در برخی روزها شاهد رگبار، رعدوبرق و وزش باد خواهیم بود.
وی افزود: امروز در مناطق مرتفع و کوهستانی، آسمان صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود که در برخی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود.
کارشناس هواشناسی مازندران ادامه داد: در سایر مناطق استان، آسمان نیمهابری تا ابری خواهد بود و کاهش نسبی دما، وزش باد و رگبار و رعدوبرق پراکنده دور از انتظار نیست. از اواخر روز نیز از میزان ناپایداریها کاسته میشود.
اسدی درباره شرایط جوی روز شنبه گفت: آسمان استان صاف تا نیمهابری است و از بعدازظهر با افزایش ابر، احتمال رگبار خفیف و پراکنده وجود دارد.
وی بیان کرد: روز یکشنبه در ارتفاعات کوهستانی آسمان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری بوده و گاهی افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود، اما در سایر مناطق، آسمان نیمهابری گاهی ابری خواهد بود و رگبار و رعدوبرق پراکنده و وزش باد رخ میدهد.
اسدی با اشاره به وضعیت جوی روز دوشنبه اظهار کرد: آسمان استان در این روز صاف تا نیمهابری است، اما از اواخر روز با افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید همراه خواهد شد.
وی افزود: در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، دمای هوا بهتدریج کاهش مییابد و آسمان مازندران نیمهابری تا ابری خواهد بود. در این مدت رگبار متناوب باران، رعدوبرق پراکنده و وزش باد پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی مازندران درباره آخرین روز این پیشبینی هفتروزه نیز گفت: روز پنجشنبه آسمان استان نیمهابری و در برخی ساعات همراه با افزایش ابر خواهد بود و بهویژه در ارتفاعات، احتمال رگبار پراکنده و وزش باد وجود دارد.
اسدی تأکید کرد: این پیشبینی بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی تهیه شده و با توجه به تغییرات احتمالی الگوهای جوی، پیشبینی روزهای آینده میتواند بهروزرسانی شود.
به گزارش مهر، وضعیت دریای خزر نیز در این مدت مواج پیش بینی شده است.
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