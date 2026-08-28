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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

بارش‌های رگباری در راه مازندران؛ دریا مواج است

بارش‌های رگباری در راه مازندران؛ دریا مواج است

ساری- کارشناس هواشناسی مازندران از تداوم ناپایداری‌های جوی، رگبار و رعدوبرق پراکنده و کاهش تدریجی دما در بخش‌هایی از استان طی هفت روز آینده خبر داد.

احمد اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: آسمان مازندران از روز جمعه ششم شهریور تا پنج‌شنبه دوازدهم شهریور تحت تأثیر نوسانات جوی قرار دارد و در برخی روزها شاهد رگبار، رعدوبرق و وزش باد خواهیم بود.

وی افزود: امروز در مناطق مرتفع و کوهستانی، آسمان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی مازندران ادامه داد: در سایر مناطق استان، آسمان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و کاهش نسبی دما، وزش باد و رگبار و رعدوبرق پراکنده دور از انتظار نیست. از اواخر روز نیز از میزان ناپایداری‌ها کاسته می‌شود.

اسدی درباره شرایط جوی روز شنبه گفت: آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری است و از بعدازظهر با افزایش ابر، احتمال رگبار خفیف و پراکنده وجود دارد.

وی بیان کرد: روز یکشنبه در ارتفاعات کوهستانی آسمان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری بوده و گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود، اما در سایر مناطق، آسمان نیمه‌ابری گاهی ابری خواهد بود و رگبار و رعدوبرق پراکنده و وزش باد رخ می‌دهد.

اسدی با اشاره به وضعیت جوی روز دوشنبه اظهار کرد: آسمان استان در این روز صاف تا نیمه‌ابری است، اما از اواخر روز با افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید همراه خواهد شد.

وی افزود: در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، دمای هوا به‌تدریج کاهش می‌یابد و آسمان مازندران نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود. در این مدت رگبار متناوب باران، رعدوبرق پراکنده و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران درباره آخرین روز این پیش‌بینی هفت‌روزه نیز گفت: روز پنج‌شنبه آسمان استان نیمه‌ابری و در برخی ساعات همراه با افزایش ابر خواهد بود و به‌ویژه در ارتفاعات، احتمال رگبار پراکنده و وزش باد وجود دارد.

اسدی تأکید کرد: این پیش‌بینی بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی تهیه شده و با توجه به تغییرات احتمالی الگوهای جوی، پیش‌بینی روزهای آینده می‌تواند به‌روزرسانی شود.

به گزارش مهر، وضعیت دریای خزر نیز در این مدت مواج پیش بینی شده است.

کد مطلب 6930352

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