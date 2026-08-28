علیخانی: هدف رسیدن به مدال آسیاست/ حسم قابل توصیف نیست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، شبنم علیخانی پس از پیروزی ایران مقابل اندونزی و صعود به جمع چهار تیم برتر آسیا، اظهار داشت: اول از همه به بازیکنان، دختران والیبال و همه نسل‌های قبل از خودم که برای والیبال زجمت کشیدند، این نتیجه ای که امروز حاصل شد، نتیجه زحمات تمام دختران عزیزی است که برای والیبال زحمت کشیده‌اند، تبریک می‌گویم.

وی تصریح کرد: بعد از ۱۶ یا ۱۷ سال توانستم به هدفی که داشتم برسم، اما هنوز تیم ایران مدال آسیا کسب نکرده و هدف بازیکنان مدال گرفتن است، برای اولین بار است به جمع ۴ تیم برتر قاره کهن راه پیدا کردیم.

کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ادامه داد: خیلی خوشحالم و به همه هم تیمی‌هایم افتخار می‌کنم. واقعا حس و حالم قابل توصیف نیست چون برای رسیدن به این مرحله زحمت زیادی کشیدیم، روزهای سختی را گذراندیم و خیلی خوشحالم که الان توانستیم به این نتیجه برسیم.

علیخانی گفت: جای کسانی که هم نسل من بودند در این برهه زمانی کنار تیم خالی است، یکی از حسرت‌هایی بود که در دلم مانده بود، خدا را شکر توانستیم از آن عبور کنیم.