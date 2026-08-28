زارع: پرسپولیس پُر مهره است/ جذب بیرانوند توسط ملوان صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: بازی با پرسپولیس سختی‌های خاص خودش را دارد. به هر حال من فکر می‌کنم پرسپولیس یکی از پرمهره‌ترین تیم‌های حال حاضر ایران است و بازیکنان خوبی دارد و از کادر فنی خوبی هم بهره می‌برد. آنها با حمایت هوادارانشان مطمئناً بازی سختی را برای ما رقم خواهند زد.

وی افزود: تیم ما بسیار جوان است و همه این موضوع را می‌دانند. بسیاری از بازیکنان ما شاید برای نخستین بار باشد که در چنین فضایی قرار می‌گیرند. به نظر من این مسابقه می‌تواند برای بازیکنان جوان ما جذاب باشد، اما در عین حال می‌تواند برای آنها سخت هم باشد.

سرمربی ملوان ادامه داد: با حمایتی که هواداران از ما خواهند داشت، مطمئناً فردا به دنبال این هستیم که یک بازی سخت را تجربه کنیم. هر تیمی که بتواند در طول ۹۰ دقیقه تمرکز خوبی داشته باشد، می‌تواند کیفیت بازی را رقم بزند.

زارع درباره شایعات مطرح‌شده پیرامون علیرضا بیرانوند نیز گفت: بیرانوند بازیکن تراکتور است و در خدمت تراکتور قرار دارد. اصلاً چنین بحثی برای حضور او در ملوان مطرح نشده و فکر می‌کنم این صحبت‌ها گمانه‌زنی رسانه‌ای است.

وی در ادامه درباره عملکرد پرسپولیس در سه هفته ابتدایی لیگ برتر گفت: بازی‌های پرسپولیس در دو هفته اول را خیلی خوب دیدم. در هفته سوم هم فکر می‌کنم بازی بدی نداشتند. پرسپولیس تیم خوبی است و بازیکنان زیادی دارد.

سرمربی ملوان خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم نیمکت پرسپولیس هم تیمی است که می‌تواند در لیگ شرکت کند و دست مربی واقعاً باز است. آنها مربی کاربلدی دارند و به نظر من باید برایشان آرزوی موفقیت کرد. به هر حال می‌دانیم که کار سختی دارند.

زارع در پایان درباره سبک بازی پرسپولیس و اینکه آیا این تیم مطابق خواسته‌های او فوتبال بازی می‌کند یا خیر، گفت: این موضوع دیگر خیلی به من ارتباط پیدا نمی‌کند. مدل فوتبال آنها را مربی و کادر فنی خود تیم باید تشخیص بدهند و درباره آن تصمیم بگیرند.