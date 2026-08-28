زمین در خیابان نشاط اصفهان فرونشست؛ بررسی تأثیر حفاری مترو

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر امروز در پی شکستگی خط انتقال فاضلاب با قطر ۵۰۰ میلی‌متر و نشت فاضلاب در خیابان نشاط اصفهان، بخشی از سطح این خیابان دچار نشست شد و حفره‌ای به عرض حدود چهار متر، طول پنج متر و عمق حدود پنج متر در محل ایجاد شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب، عوامل منطقه، نیروهای شهرداری و پلیس راهور به محل اعزام شدند و اقدامات لازم برای بررسی شرایط، ایمن‌سازی محدوده و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: با توجه به ابعاد حفره ایجادشده و احتمال خطر برای خودروها و شهروندان، پلیس راهور محدودیت تردد را در دو طرف خیابان و در مسیر جنوب به شمال و محور مقابل در محدوده تقاطع خیابان هشت‌بهشت با خیابان نشاط اعمال کرده است.

شیشه‌فروش تصریح کرد: هدف از اعمال این محدودیت، حفظ ایمنی شهروندان و جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی تا زمان تکمیل عملیات فنی و ایمن‌سازی محل است و از شهروندان درخواست می‌شود در زمان اجرای عملیات، از تردد در محدوده حادثه خودداری کرده و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل وضعیت شبکه فاضلاب گفت: مقرر شده است شرکت آب و فاضلاب با همکاری شهرداری و شرکت مترو، نسبت به جلوگیری از ادامه نشت آب و فاضلاب و همچنین انجام عملیات پمپاژ آب و فاضلاب از شبکه اقدام کند تا شرایط برای اجرای عملیات عمرانی و ترمیم خط فراهم شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: پس از کنترل و تخلیه آب و فاضلاب، عملیات حفاری، ترمیم خط انتقال فاضلاب و پرسازی محل نشست در اسرع وقت انجام خواهد شد تا ضمن رفع خطر موجود، شرایط برای بازگشایی مسیر و بازگشت تردد به وضعیت عادی فراهم شود.

شیشه‌فروش با اشاره به ضرورت بررسی فنی علت وقوع نشست در این محدوده اظهار کرد: موضوع دیگری که در بررسی‌های اولیه مورد توجه قرار گرفته، اجرای عملیات حفاری تونل مترو در این محدوده است.

وی توضیح داد: در حال حاضر حفاری تونل مترو در عمق حدود ۲۰ متری زمین برای اجرای خط ۲ متروی اصفهان، در مسیری جلوتر از محل حادثه در حال انجام است و مقرر شده است تیم کارشناسی و فنی موضوع را به صورت دقیق بررسی کند تا مشخص شود آیا حفاری‌های انجام‌شده می‌تواند تأثیری بر وضعیت بستر و زیر خط انتقال فاضلاب و در نهایت نشست ایجادشده داشته باشد یا خیر.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تأکید کرد: در این مرحله نمی‌توان علت نشست را به حفاری مترو نسبت داد و تعیین علت دقیق حادثه نیازمند بررسی‌های تخصصی و کارشناسی است؛ بر همین اساس، موضوع از سوی تیم‌های فنی دستگاه‌های مربوطه بررسی خواهد شد.

وی ادامه داد: همزمان با بررسی علت حادثه، اولویت نخست مدیریت بحران، ایمن‌سازی محل، جلوگیری از گسترش نشست، کنترل نشت فاضلاب و فراهم کردن شرایط لازم برای ترمیم خط انتقال است و دستگاه‌های مسئول موظف شده‌اند عملیات را با سرعت و دقت لازم دنبال کنند.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب، شهرداری، شرکت مترو و پلیس راهور در این عملیات هماهنگ هستند و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط و رفع مشکل در حال انجام است.

وی گفت: با توجه به قرار گرفتن این محدوده در یکی از مسیرهای شهری، مدیریت ترافیک و حفظ ایمنی شهروندان اهمیت ویژه‌ای دارد و تا زمان اطمینان از ایمنی کامل سطح خیابان، محدودیت‌های تردد ادامه خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پایان اظهار کرد: پس از تکمیل عملیات پمپاژ، ترمیم خط فاضلاب و پرسازی محل، وضعیت خیابان مجدداً ارزیابی خواهد شد و در صورت تأیید ایمنی مسیر، محدودیت‌های ترافیکی برطرف و تردد خودروها به حالت عادی بازخواهد گشت.