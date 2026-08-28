نقدی: جنگ اخیر ادعاهای حقوق بشری دشمن را رسوا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی، شامگاه جمعه در مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب با عنوان «ماه تمام» و تبیین شخصیت امام سید مجتبی خامنه‌ای که در میدان امام حسین (ع) اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: ملت ایران با وجود فشارها و توطئه‌های مختلف، در مسیر خود ایستاده و نتیجه این ایستادگی، شکست دشمن در عرصه‌های مختلف بوده است.

وی با اشاره به رویارویی اخیر ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در شرایطی در برابر دشمن ایستادند که بودجه نظامی آمریکا حدود ۱۰۰ برابر ایران است و این کشور طی سال‌های گذشته امکانات و تجهیزات گسترده‌ای در اختیار داشته است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: آمریکا در این رویارویی رژیم صهیونیستی را نیز وارد میدان کرد؛ رژیمی که خود را از ارتش‌های قدرتمند جهان معرفی می‌کند، اما با وجود برخورداری از امکانات گسترده، دشمنان نتوانستند به اهدافی که برای این جنگ اعلام کرده بودند دست پیدا کنند.

نقدی با بیان اینکه یکی از اهداف اعلام‌شده دشمن، براندازی جمهوری اسلامی بود، گفت: نتیجه این جنگ نه تضعیف نظام، بلکه افزایش استحکام آن بود.

وی اضافه کرد: نسل‌های جدید که تجربه مستقیمی از جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی نداشتند، در جریان جنگ اخیر با واقعیت دشمن مواجه شدند و مشاهده کردند که علت شکل‌گیری شعار «مرگ بر آمریکا» در جامعه ایران چیست.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف میان اقوام و تجزیه ایران اشاره کرد و گفت: دشمن در این هدف نیز ناکام ماند و در مقابل، انسجام و همبستگی میان اقوام مختلف کشور افزایش یافت.

نقدی با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده درباره تسلط بر خلیج فارس و تنگه هرمز اظهار کرد: دشمنان اعلام کرده بودند که قصد دارند این مناطق را تحت کنترل خود درآورند، اما ناوهای هواپیمابر، بالگردبر و ناوشکن‌های آنها عقب‌نشینی کردند.

وی ادامه داد: همچنین دشمن هدف قرار دادن خاک ایران و از بین بردن ذخایر موشکی کشور را دنبال می‌کرد، اما با وجود حملات گسترده، نتوانست یک قدم در خاک ایران پیشروی کند و ذخایر موشکی جمهوری اسلامی نیز از بین نرفت.

نقدی با اشاره به حملات صورت‌گرفته به برخی مراکز موشکی در استان اصفهان گفت: برخی از این مراکز بیش از ۱۰۰ بار هدف بمباران قرار گرفتند، اما فعالیت آنها متوقف نشد و تولید موشک و پهپاد ادامه پیدا کرد.

وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ توان پدافند هوایی خود را نیز ارتقا دادند و در روزهای پایانی، چند فروند از جنگنده‌های دشمن را سرنگون کردند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران درباره حوادث رخ داده در استان اصفهان نیز اظهار کرد: چهار فروند جنگنده مورد اصابت قرار گرفت که دو فروند از آنها در استان اصفهان ساقط شدند و دو فروند دیگر در مناطق دیگر هدف قرار گرفتند. اتفاقات رخ داده در مهیار نیز نشان داد دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است.

شکست دشمن فقط نظامی نبود

نقدی با تأکید بر اینکه نتیجه جنگ را نباید صرفاً در چارچوب عملیات نظامی ارزیابی کرد، گفت: شکست دشمن یک شکست تاکتیکی و عملیاتی نبود، بلکه ابعاد تمدنی نیز داشت.

وی افزود: دشمنان سال‌ها درباره حقوق بشر، آزادی، دموکراسی و حمایت از مردم سخن گفته‌اند، اما رفتار آنها در جریان جنگ اخیر موجب شد فاصله میان این ادعاها و عملکردشان برای افکار عمومی جهان آشکارتر شود.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: بخشی از تأسیسات هسته‌ای ایران نیز مورد حمله قرار گرفت، اما دشمن نتوانست این ظرفیت را به طور کامل از بین ببرد و به اهدافی که برای حملات خود اعلام کرده بود، دست پیدا نکرد.

وی با طرح این پرسش که چگونه نیرویی با بودجه‌ای بسیار کمتر می‌تواند در برابر قدرتی با امکانات چند صد برابر ایستادگی کند، اظهار کرد: ملت ایران طی ۴۸ سال گذشته با انواع روش‌های فشار و مقابله، از کودتا و ترور تا تحریم، خرابکاری اقتصادی، جنگ فرهنگی و جنگ نظامی مواجه بوده، اما هیچ‌کدام نتوانسته این ملت را به زانو درآورد.

رمز ایستادگی ملت ایران ولایت الهی است

نقدی رمز این ایستادگی را پذیرش ولایت الهی دانست و گفت: ملت ایران اعلام کرده است که خداوند را حاکم و رهبر خود می‌داند و تلاش می‌کند در مسیر فرمان الهی حرکت کند.

وی با اشاره به جایگاه ولایت فقیه افزود: در دوران غیبت امام عصر (عج)، ولایت فقیه تجسم عینی ولایت الهی در جامعه است و فردی که در این جایگاه قرار می‌گیرد باید علاوه بر دانش فقهی، از تقوا، شجاعت، آگاهی نسبت به مسائل روز و مخالفت با هوای نفس برخوردار باشد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: صرف برخورداری از دانش برای قرار گرفتن در جایگاه ولایت کافی نیست، بلکه ولی‌فقیه باید بتواند حکم خدا را بشناسد و آن را برای جامعه تبیین کند.

وی ادامه داد: نظریه ولایت فقیه سال‌ها در کتاب‌ها و مباحث علمی مطرح بود، اما امام خمینی (ره) آن را در جامعه عملیاتی کرد و تجربه ۴۸ سال گذشته نیز این نظریه را در عرصه عمل به آزمون گذاشته است.

نقدی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی‌های شخصیتی رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: ولایت فقیه در عمل با شاخص‌هایی مانند ساده‌زیستی، پرهیز از منفعت شخصی، تقوا و صیانت از بیت‌المال قابل ارزیابی است.

وی افزود: رهبر انقلاب سال‌ها در بالاترین سطوح مدیریتی کشور حضور داشته‌اند، اما به گفته وی، فرزندان و نزدیکان ایشان از این موقعیت برای ایجاد ثروت و فعالیت‌های اقتصادی استفاده نکرده‌اند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه به روایتی از سردار کوثری درباره رعایت بیت‌المال اشاره کرد و گفت: پس از پایان جنگ، بسته‌ای برای برخی فرماندهان ارسال شد که در آن لباس بسیجی مورد استفاده رهبر انقلاب در دوران جنگ و مبلغی پول قرار داشت و تأکید شده بود که با پایان جنگ، لباس متعلق به بیت‌المال است و مبلغ نیز باید در صورت تعلق داشتن به بیت‌المال بازگردانده شود.

شجاعت رهبری در دفاع مقدس آزموده شده است

نقدی با اشاره به حضور رهبر انقلاب در جبهه‌های دفاع مقدس اظهار کرد: ایشان از دوران جوانی در جبهه حضور داشتند و در ۱۰ عملیات بزرگ دفاع مقدس در خط مقدم حاضر بودند.

وی افزود: رهبری باید در کنار دانش و فقاهت، شجاعت و شناخت درست از شرایط زمان را نیز داشته باشد و رهبر انقلاب این ویژگی‌ها را در میدان جنگ نیز به اثبات رسانده است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین با اشاره به جلسات درس خارج فقه رهبر انقلاب گفت: این جلسات در مقطعی با استقبال گسترده طلاب مواجه شد، اما پس از افزایش بیش از اندازه شمار حاضران، ایشان جلسات را تعطیل کردند و اجازه ندادند تقریرات درس خارج فقه به شکل گسترده منتشر شود که به گفته وی، این موضوع نشانه شهرت‌گریزی و قدرت‌گریزی است.

وی در ادامه به نمونه‌هایی از حمایت مردم کشورهای مختلف از جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: در جریان تحولات اخیر، نمونه‌هایی از حمایت مردم دیگر کشورها از ملت ایران مشاهده شده است.

نقدی افزود: از جمله یکی از فرماندهان استانی نقل کرده که خانواده‌ای در گرمای شدید ساعت‌ها منتظر مانده بودند تا او را ببینند. همچنین یک زن سالخورده اندونزیایی در جریان سفر حج، پس از اطلاع از ایرانی بودن یکی از فرماندهان، مبلغی را برای کمک به رزمندگان ایرانی در اختیار او قرار داده است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: چنین نمونه‌هایی نشان می‌دهد پیام و آوازه ملت ایران از مرزهای کشور فراتر رفته و نتیجه رویارویی اخیر را نمی‌توان تنها در چارچوب یک پیروزی نظامی تحلیل کرد.

وی در پایان تأکید کرد: پیروزی بزرگ‌تر، پیروزی یک ملت و یک تمدن است که با وجود فشارها و امکانات گسترده دشمن، مسیر خود را حفظ کرده است و تداوم این مسیر به وحدت و انسجام ملت وابسته است.