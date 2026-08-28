خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان کرمانشاه با تنوع کم‌نظیر مذاهب، آیین‌ها و قومیت‌ها، از دیرباز به عنوان «رنگین‌کمان اقوام» و دیار همزیستی مسالمت‌آمیز شناخته می‌شود. در این گستره جغرافیایی، شیعه و سنی نه تنها در کمال صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، بلکه در تار و پود پیوندهای اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی به‌گونه‌ای در هم تنیده شده‌اند که تفکیک آن‌ها از یکدیگر ناممکن است. این استان مرزی، نمایشگاهی زنده و تبلوری عملی از وحدت اسلامی است؛ جایی که تنوع و تفاوت در مذهب، هرگز بهانه‌ای برای تفرقه نبوده و مساجد اهل سنت و شیعیان در کوچه‌ها و خیابان‌های مشترک، نوای روح‌بخش توحید را سر می‌دهند. در روزگاری که بوق‌های رسانه‌ای استکبار و جریان‌های افراطی و تکفیری تمام تلاش خود را برای ایجاد شکاف، نفرت‌پراکنی و برادرکشی در صفوف مسلمین به کار بسته‌اند، کرمانشاه به عنوان یک دژ مستحکم فرهنگی، تمامی توطئه‌های تفرقه‌افکنانه را خنثی کرده و تصویری ناب از برادری را به نمایش گذاشته است.

ریشه این انسجام، همدلی و برادری را باید در نگاه هوشمندانه، راهبردی و آینده‌نگرانه معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) جستجو کرد. در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، زمانی که دشمنان قسم‌خورده اسلام با برجسته کردن اختلاف روایات میان اهل سنت و شیعیان در خصوص زادروز خجسته پیامبر اعظم (ص)، قصد ایجاد آشوب، دوقطبی‌سازی و شکاف عمیق در جهان اسلام را داشتند، امام خمینی (ره) با ابتکاری بی‌نظیر و تاریخی، این تهدید شوم را به یک فرصت طلایی و بی‌بدیل تبدیل کردند. ایشان با نام‌گذاری این فاصله زمانی دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول به عنوان «هفته وحدت»، تفاوت در یک تاریخ را به محور همبستگی، برادری و تقریب مذاهب اسلامی مبدل ساختند. این تدبیر پیامبرگونه نشان داد که مشترکات امت اسلامی، به ویژه عشق و ارادت قلبی به ساحت مقدس رسول‌الله (ص)، قرآن کریم و قبله واحد، آن‌قدر عظیم و مستحکم است که هیچ اختلاف جزئی و تاریخی نمی‌تواند بر آن سایه بیفکند.

در این میان، توجه به استان کرمانشاه به عنوان خط مقدم این همزیستی و پایتخت عملی وحدت، از اهمیتی راهبردی و ملی برخوردار است. مردم این دیار در طول هشت سال دفاع مقدس، دوشادوش یکدیگر خون پاک خود را نثار درخت تنومند انقلاب کردند و با تقدیم هزاران شهید شیعه و سنی، نشان دادند که در دفاع از کیان اسلام و تمامیت ارضی ایران، تفاوتی میان مذاهب وجود ندارد. امروز نیز حفظ، تقویت و صدور این الگو به سایر نقاط جهان اسلام، نیازمند توجه ویژه نهادهای فرهنگی و اجرایی است. کرمانشاه تنها یک مرز جغرافیایی در غرب کشور نیست، بلکه مرز عقیدتی، هویتی و فرهنگی جهان اسلام است که استواری آن، پیام‌آور صلح، امنیت و برادری برای تمام مسلمانان خواهد بود. از این رو، تبیین دقیق ابعاد این همبستگی و واکاوی دیدگاه‌های علمای طراز اول شیعه و سنی در این استان، می‌تواند چراغ راهی برای مقابله با جریان‌های افراطی و تقویت بیش از پیش ریسمان محکم الهی در میان امت اسلامی باشد.

تکیه بر مشترکات؛ سدی نفوذناپذیر در برابر تفرقه‌افکنی

حجت‌الاسلام خلیل چراغی، رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان‌ قصرشیرین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وحدت شیعه و سنی به معنای کنار گذاشتن اصول و اعتقادات نیست، بلکه مسلمانان باید با تکیه بر مشترکات و پرهیز از تفرقه، در مسائل مربوط به جهان اسلام و عرصه بین‌المللی تعامل و همکاری داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه تفاوت در آرا نباید به کینه بدل شود، افزود: اختلاف در برخی مسائل، مانع اخوت اسلامی و وحدت مسلمانان نمی‌شود و مسلمانان می‌توانند ضمن پایبندی به اصول و اعتقادات خود، در مسائل کلی و مشترک با یکدیگر جهت‌گیری واحد داشته باشند.

مرزنشینان؛ حافظان خط مقدم انسجام اجتماعی

رئیس تبلیغات اسلامی قصرشیرین با اشاره به شرایط خاص و حساس مناطق مرزی گفت: اهمیت وحدت در مناطقی که شیعیان و اهل سنت در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، بیشتر آشکار است و حفظ انسجام و همبستگی میان مسلمانان می‌تواند به تقویت امنیت و انسجام اجتماعی کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌ها خاطرنشان کرد: اختلاف میان مسلمانان تنها به سود دشمنانی است که با ایجاد تفرقه تلاش می‌کنند ظرفیت‌های عظیم جهان اسلام را در برابر یکدیگر قرار دهند؛ بنابراین حفظ وحدت و تقویت مشترکات باید مورد توجه همه مسلمانان باشد.

محبت پیامبر (ص)؛ گنجینه بی‌پایان و محور همبستگی مسلمین

ماموستا سیدمحمد محمدی، امام جمعه جوانرود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک این ایام فرخنده و گرامیداشت میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی (ص)، اظهار کرد: حضور علما، مشایخ، سادات و مردم در این محفل نورانی نشان‌دهنده عمق محبت مسلمانان به پیامبر رحمت و مهربانی است.

وی با سلام و ادای احترام به علما، روحانیون، مشایخ و سادات حاضر در مراسم، افزود: میلاد حضرت رسول اکرم (ص) فرصتی برای تجدید عهد با ارزش‌های اسلامی و یادآوری جایگاه والای پیامبر اسلام (ص) در میان مسلمانان است.

امام جمعه جوانرود با استناد به آیات قرآن کریم بیان کرد: پروردگار متعال در قرآن کریم نسبت به دلبستگی‌های دنیوی و ترجیح آن‌ها بر محبت خداوند و پیامبر (ص) هشدار داده است و مؤمنان باید توجه داشته باشند که محبت به رسول خدا (ص) تنها یک ادعا نیست، بلکه باید در رفتار، زندگی و عمل انسان مسلمان نمایان شود.

ماموستا محمدی ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) برای مسلمانان تنها یک شخصیت تاریخی نیست، بلکه الگوی کامل زندگی، اخلاق، ایمان، ایثار، رحمت و بندگی خداوند است و شناخت سیره آن حضرت می‌تواند مسیر زندگی انسان را روشن کند.

وی با بیان اینکه محبت به پیامبر (ص) در میان صحابه جلوه‌های مختلفی داشت، به نمونه‌هایی از زندگی یاران رسول خدا (ص) اشاره کرد و گفت: اصحاب پیامبر (ص) در راه ایمان و دفاع از اسلام سختی‌های فراوانی را تحمل کردند و بسیاری از آنان جان و مال خود را در راه خداوند و پیامبر (ص) فدا کردند.

بازگشت به سیره نبوی؛ پادزهر جریان‌های افراطی

امام جمعه جوانرود با مرور تاریخ صدر اسلام اظهار کرد: مصعب بن عمیر نمونه‌ای روشن از ایمان، ایثار و دلبستگی به رسول خدا (ص) بود؛ جوانی که زندگی و امکانات خود را در راه اسلام کنار گذاشت و در مسیر دعوت به دین خدا تلاش کرد. هنگامی که وی به شهادت رسید، وضعیت پیکر او به گونه‌ای بود که حتی کفن مناسبی برای پوشاندن کامل بدنش وجود نداشت و این موضوع نشان می‌دهد که یاران پیامبر (ص) چگونه در مسیر ایمان از داشته‌های خود گذشتند.

وی ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) نسبت به اصحاب خود محبت ویژه‌ای داشت و هر یک از آنان را با ویژگی‌های ایمانی و اخلاقی‌شان می‌شناخت و از آنان به نیکی یاد می‌کرد؛ این رابطه عمیق، نمونه‌ای از پیوند ایمانی در جامعه اسلامی است. امروز نیز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری به بازگشت به سیره رسول خدا (ص)، اخلاق نبوی، گذشت، برادری و همدلی نیاز دارد.

ماموستا محمدی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین مجالسی صرفاً برای جشن و شادی نیست، بلکه فرصتی است تا مسلمانان درباره شخصیت پیامبر اکرم (ص) و وظایفی که در برابر دین، جامعه و یکدیگر دارند، بیشتر بیندیشند. مسلمانان باید با کنار گذاشتن اختلافات، بر مشترکات دینی خود تأکید کنند و اجازه ندهند دشمنان از اختلاف و پراکندگی میان امت اسلامی استفاده کنند.

امام جمعه جوانرود وحدت را نیاز اساسی جامعه اسلامی دانست و تصریح کرد: مسلمانان با وجود تفاوت‌های قومی و مذهبی، در محبت به پیامبر اکرم (ص)، قرآن کریم و اصول اساسی اسلام مشترک هستند و هر اندازه به یکدیگر نزدیک‌تر باشند و برادری اسلامی را تقویت کنند، زمینه برای توطئه دشمنان کمتر خواهد شد. حضرت محمد (ص) پیامبر رحمت و هدایت است و مسلمانان باید سبک زندگی خود را با آموزه‌های ایشان هماهنگ کنند.

تجلی این برادری ایمانی در سراسر استان کرمانشاه و تأکید علمای شیعه و سنی بر حفظ دستاوردهای هفته وحدت، نویدبخش آینده‌ای مستحکم برای ایران اسلامی است؛ آینده‌ای که در آن تنوع مذاهب نه مایه انشقاق، بلکه موتور محرک شکوفایی تمدن نوین اسلامی خواهد بود. با این حال، پاسداشت این گنجینه عظیم معنوی و الگوبرداری از همزیستی در این رنگین‌کمان اقوام، نباید تنها به برگزاری همایش‌های نمادین تقلیل یابد. مطالبه جدی از نهادهای کلان فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که با تدوین یک سند جامع و تخصیص ردیف بودجه‌های حمایتی و زیرساختی مستقل، از تولید آثار فاخر رسانه‌ای، هنری و پژوهشی با محوریت همزیستی مسالمت‌آمیز در مناطق مرزی حمایت عملی کنند تا الگوی موفق برادری در کرمانشاه، با اقتدار تمام به یک گفتمان مسلط و نفوذناپذیر در سراسر جهان اسلام تبدیل شود.