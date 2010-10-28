طرح آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در قصرشیرین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مژگان نمکیان ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این طرح با هدف آسیب شناسی عوامل تاثیرگذار و شناخت نقاط قوت و ضعف سرشماری سال آینده کشور و شناخت ویژگیهای گوناگون افراد و مشخصات مسکن آنها، انجام می شود .

وی ادامه داد: تاکنون شش سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران در فاصله سالهای 1335 تا 1385 منطبق با جدیدترین روشهای علمی به اجرا درآمده است و سال آینده شاهد هفتمین سرشماری کشور خواهیم بود.

نمکیان به اهمیت مقوله آمار در فرآیند برنامه ریزی اشاره کرد و گفت: آمار، پایه و اساس برنامه ریزی است و هر چه آمارها دقیق تر و صحیح تر باشد ، برنامه ریزی ها هم آگاهانه تر و به واقعیت نزدیکتر خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به طرح آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن 90 ، اظهار داشت: این طرح از هشتم تا بیست و هشتم آبان ماه امسال در شهر تهران و چهار شهرستان دیگر و با مراجعه به کلیه مکانها و محل های سکونت به اجرا در می آید .

نمکیان تصریح کرد: در استان کرمانشاه، شهرستان قصرشیرین با توجه به موقعیت و ویژگی های جغرافیایی خاص بعنوان یکی از جامعه های آماری نمونه در کشور انتخاب شده است .

وی در ارتباط با اهداف اجرای طرح یاد شده گفت: آسیب شناسی عوامل تاثیرگذار محیطی ، انسانی و فرهنگی ، شناخت نقاط ضعف و قوت ، نیاز سنجی امکانات ، بودجه و نیروی انسانی و احصا مشکلات و موانع احتمالی بمنظور اجرای مطلوب سرشماری سال آینده از جمله این اهداف است .

نمکیان عنوان داشت: 31 نفر نیروی اجرایی در سطوح معاون فنی و اجرایی ، کارشناس مسئول فنی و اجرایی ، کارشناس گروه شهری و روستایی، آمارگیر، بازبین فنی، کارشناس نقشه، عملیات میدانی طرح آزمایش سرشماری سال آینده را در شهرستان قصر شیرین برعهده دارند که در دو مرحله آموزشهای علمی، تخصصی و عملی لازم را فرا گرفته اند.

وی تصریح کرد: استراتژی روشن ، تعامل سازنده عوامل اجرایی و دست اندرکاران با مردم ، ارتقا فرهنگ آماری و نهادینه نمودن موضوع ، آموزش های بهینه و افزایش توان علمی و عملی رده های اجرایی ، تامین خودرو و امکانات پشتیبانی و تلاشهای خالصانه ماموران طرح ، مهمترین فاکتورهای اجرای موفقیت آمیز این سرشماری آزمایشی در شهرستان قصر شیرین هستند.

مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات استانداری کرمانشاه در ادامه ابراز امیدواری کرد: با اطلاع رسانی جامع و فراگیر بمنظور ارتقا فرهنگ آماری و بسترسازی آگاهی عمومی و بینش ، بصیرت و پشتوانه نگرش مسوولانه و متعهدانه مردم این شهرستان ، شاهد اجرای مطلوب آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 بعنوان یک جامعه آماری نمونه متناسب با جایگاه استان در کشور و خواسته و انتظارات سیاست گذاران سرشماری کشور باشیم .